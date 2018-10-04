風景區佛心推1元午餐「自發性付款」 熱銷1200碗結局超展開

2018年10月04日 14:30 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

適逢大陸十一長假期間，當地有許多風景區出現大批人潮。近日河南洛陽的老君山5A級景區特地推出「1元(約新台幣4元)午餐」，還主打自發性付款，吸引遊客爭相排隊享用，一天就熱賣1200碗；最令人意外的是，非強制收款的狀況，竟有1275元(約新台幣5702元)盈餘，收入還不減反增。

綜合陸媒報導，河南洛陽的老君山是當地知名風景區，每到假日都會湧入不少人潮，最近遇到十一長假期間，特地在1日推出「1元(約新台幣4元)午餐」的活動，在現場擺設一個超大瓷盤造型的圓桌，讓民眾排隊領食物後能坐下來品嚐；而最特別的是，風景區是擺了了一個透明箱子，給民眾自發性付款，寫著「沒人值守、自覺投幣、自助找零」。

老君山推出1元午餐的活動，讓許多民眾感到超佛心。(圖/ 翻攝自秒拍影片)

活動一推出的第一天，老君山風景區就賣出1200碗午餐，他們祭出自發性付款的方式，起先不期待有足夠的收入，沒想到結算後發現收到1275元(約新台幣5702元)，沒有虧損反倒是增加不少收入；驚喜的結果主辦方十分滿意，表示這個1元午餐活動會繼續舉辦，到十一長假結束。

許多遊客對於景區推出的活動感動相當溫馨，因為老君山海拔有1800公尺，在該處覓食其實不容易，所以1元午餐的活動更顯得佛心；不過，老君山推出1元午餐的活動並非首例，往年有推出活動時，也是有出現倒賺幾十元的狀況。