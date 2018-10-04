「阿姨救我！」女子被性侵呼救 宿舍阿姨竟置之不理

「阿姨救我！」女子被性侵呼救 宿舍阿姨竟置之不理(示意圖/達志影像)

友善列印

10月1日，大陸武漢大學的三環宿舍驚傳性侵案，凌晨三時一名住在宿舍內的同學被樓道的呼救聲驚醒，原以為只是作夢，卻在不久後又聽見一聲「阿姨救我！」，這才趕緊打電話報警，警方到達後當事人都已不在現場，警察詢問宿舍阿姨當時情況，阿姨竟答道：「只是一對喝醉酒的戀人在鐵門外吵架，沒什麼大事。」，過後警方在附近路上找到受害者，並在天亮後成功逮捕潛逃的男子，證實當晚該女子確實受到性侵，試圖向阿姨求救無果，目前案件仍在偵辦中。

根據警方描述，該名男子為在三環公寓上學的職校男同學，多次在外引誘女孩子到寢室住，此事件的女子當晚在酒吧喝醉，被男子帶回寢室施暴，凌晨清醒想要逃跑卻被男子制止，才大聲向宿舍阿姨求救，結果阿姨竟然置之不理，警方也表示起初因為宿舍阿姨說謊而誤導了辦案方向。

該名報警的同學深受此事困擾，表明已經連續幾天沒有辦法睡好覺，每天都在擔心自己是否和潛在的罪犯住在一起，他也說明了武漢大學三環宿舍目前的安全情形，宿舍並沒有門禁與監視器等安全防護措施，樓下的鐵門也是壞的，任何人隨時都可以進出，另外宿舍的管控也十分不可靠，宿舍阿姨基本不管事，如同虛設。因此該同學希望武漢大學能及早改善這樣的狀況，提供同學真正能保證人身安全的宿舍環境。

武漢 報案同學的說明稿(圖/翻攝自微博)
遭囚禁40年！關「陰暗倉庫」... 剛生完要餵母乳...推銷員闖...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。