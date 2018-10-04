「阿姨救我！」女子被性侵呼救 宿舍阿姨竟置之不理

2018年10月04日 14:33 賈恩祺

10月1日，大陸武漢大學的三環宿舍驚傳性侵案，凌晨三時一名住在宿舍內的同學被樓道的呼救聲驚醒，原以為只是作夢，卻在不久後又聽見一聲「阿姨救我！」，這才趕緊打電話報警，警方到達後當事人都已不在現場，警察詢問宿舍阿姨當時情況，阿姨竟答道：「只是一對喝醉酒的戀人在鐵門外吵架，沒什麼大事。」，過後警方在附近路上找到受害者，並在天亮後成功逮捕潛逃的男子，證實當晚該女子確實受到性侵，試圖向阿姨求救無果，目前案件仍在偵辦中。

根據警方描述，該名男子為在三環公寓上學的職校男同學，多次在外引誘女孩子到寢室住，此事件的女子當晚在酒吧喝醉，被男子帶回寢室施暴，凌晨清醒想要逃跑卻被男子制止，才大聲向宿舍阿姨求救，結果阿姨竟然置之不理，警方也表示起初因為宿舍阿姨說謊而誤導了辦案方向。

該名報警的同學深受此事困擾，表明已經連續幾天沒有辦法睡好覺，每天都在擔心自己是否和潛在的罪犯住在一起，他也說明了武漢大學三環宿舍目前的安全情形，宿舍並沒有門禁與監視器等安全防護措施，樓下的鐵門也是壞的，任何人隨時都可以進出，另外宿舍的管控也十分不可靠，宿舍阿姨基本不管事，如同虛設。因此該同學希望武漢大學能及早改善這樣的狀況，提供同學真正能保證人身安全的宿舍環境。