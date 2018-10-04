削骨、隆乳、變性…花美男苦熬「地獄般7手術」變超正

2018年10月04日 14:51 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

現年24歲的張可芙昨（3日）在網路上分享自己整形前後的照片，驚豔無數網友，她坦言「所謂醫美的強大，痛都只是一時的，會過去的，謝謝各位幫助過我的醫生。」

「你們知道得花多大的努力跟毅力才能夠有現在嗎？」張可芙在臉書社團《爆廢公社》PO文表示，雖然現代人心態開放許多，「但是心臟也是要夠大顆、承受力夠強，才能夠真實的做自己。」

照片中可見，原本花美男的外貌經過一連串的手術，包括削顴骨、削下顎骨、敲鼻骨加軟骨墊鼻頭、縫雙眼皮、下巴手術、隆乳，以及變性手術，如今長成美麗的清秀佳人，樂觀的她笑說，「所謂醫美的強大，痛都只是一時的，會過去的，謝謝各位幫助過我的醫生。」

張可芙完全不避諱談起自己的過去，她說自小就想當女生，甚至在高中時期就有留長髮的衝動，一直到大學才開始真正做自己，慶幸一路上都有家人及好友支持和保護，才免了不少惡意的人身攻擊；2年前接受了一連串的手術，才慢慢變成了不折不扣的女兒身，如今與男友交往穩定，就連男友媽媽也很喜歡她。

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言回應「我不信我不信！太美了！」、「天啊超美～而且原本底子就很好…」、「比女人還要女人，我都自嘆不如了」、「應該是最美的TS了，沒有之一」。

張可芙分享自己整形前後的照片，驚豔無數網友。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）