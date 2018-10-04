剛生完要餵母乳...推銷員闖入病房強拍嬰兒照要媽媽買下！

推銷員闖入病房強拍嬰兒照要媽媽買下！(示意圖/達志影像)

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超惡劣！近日英國一間醫院遭爆出有推銷員闖入病房，對著剛出生的嬰兒拍照，並強迫剛生產完的媽媽們買下照片，嚇得她們不知所措，更扯的是，就算媽媽們拉起了床簾不想被打擾，推銷員仍然執意闖入，讓媽媽們相當傻眼。

綜合外媒報導，這樣的事件發生在英國雷克瑟姆‧梅洛醫院（Wrexham Maelor Hospital），據了解，引起爭議的推銷員是來自嬰幼兒產品公司Bounty，因為與當地的健康委員會有合作，所以為了想搶訂單，推銷員便直接衝入病房拍下嬰兒照片，強迫媽媽們買下。

對此，就有許多受害的媽媽們表示，自己生產完想休息，就被相機的拍照聲驚醒，還有人是正要餵母乳，卻直接被推銷員闖入，絲毫不顧隱私，相當惡劣與可恥。

這樣的事情爆出後，Bounty出面向所有的受害者道歉，並表示會積極處理這樣的事件。另外，也有議員出面幫忙受害者要求Bounty禁止進入病房推銷，因為那樣的舉動除了侵害病人的隱私外也侵犯了嬰兒的肖像權。

不過為何Bounty會如此膽大妄為敢做出這樣的事呢？有知情人士透露，Bounty公司有健康委員會當靠山，且每年都會支付給健康委員會超過1900英鎊（約台幣7萬6500元）的金錢，但是否為真正原因仍有待調查。

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