報復前女友殺她妹妹洩恨 「藏屍床底」逃跑20年

2018年10月04日 16:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

談戀愛最怕遇到恐怖情人！大陸一名李姓女子和陸姓男友交往後，發現不適合就提分手，沒想到陸男不滿被甩，殺害李女親妹妹洩恨，將屍體藏在床下後，還打算殺掉李女但未果；後來陸男逃亡20年，還安然地娶妻生子，直到近日終於落網，消息曝光後，許多人十分同情陸男的妻小，替她們的下半生堪慮。

綜合陸媒報導，這起感情糾紛導致的殺人悲劇發生於1998年5月6日，當年28歲的陸男不滿被李姓女友提分手，偷偷闖到李女住家中，被李女的親妹妹撞見，陸男發現只有妹妹一人，竟狠下毒手將她殺害，再把死者屍體藏在床底，等李女回來繼續虐殺。

當李女返家後馬上被陸男掐脖子，所幸她不斷尖叫驚動鄰居，有人來敲門後，陸男才慌亂逃跑；這起命案當時嚇壞不少人，警方也成立專案小組追緝陸男，但遲遲沒有找到人。直到今年9月20日有內蒙古警察臨檢時，發現一名男子無照駕駛又無法拿出身分證，追查後才發現他就是20年前逃跑的陸男。

陸男被逮後才說出當年自己不懂事，氣不過李女提分手，才會殺她的妹妹洩恨，事後跟家人討了一筆錢就開始逃亡，最後落腳在內蒙古，在1999年娶妻生子，礙於通緝犯身分只能打零工。消息曝光後，許多網友替陸男的妻小感到惋惜，與一個殺人犯相處多年，接下來還要忍受各種異樣眼光，下半輩子一定很辛苦。