被雷劈7次都不死！他卻因告白失敗自盡 證明情傷更痛...

男子被雷劈7次都沒死，帽子還被雷擊打破。(圖/翻攝自網路、達志影像)

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被雷劈到有金氏世界紀錄！史上被雷擊中最多次的紀錄保持人Roy Cleveland Sullivan一生被雷擊中了7次，不過他始終活得好好的。但這名神一般的傳奇人物卻在71歲死於非命，原來他是跟暗戀對象告白失敗，又怕被老婆發現，最終用手槍自轟太陽穴自盡而死，讓世人替他的經歷感到不勝唏噓。

綜合外媒報導，該名男子1912年在美國出生，成年後便在雪蘭多國家公園擔任森林管理員。在他任職的36年間，由於山林常下雷雨，但他無處可躲，所以被雷劈中了七次。據了解1942年時，他被閃電劈到左腿，整個大腳趾掉了。平安無事的過了20多年後，1969年開始，平均每一年他都被閃電劈中。先是眉毛被燒光，之後又肩膀被烤熟、頭髮被燒光等等。不過最慘的就是1977年，那是他第七次被雷劈，也是最嚴重的一次，當時他的胸口跟腹部有嚴重的灼傷，還在醫院躺了許久，但之後還是康復，還在國家公園光榮退休。

不過被雷劈7次都沒死的他，卻在71歲時自殺喪命了！原因是因為他跟暗戀多時的女子告白失敗，情場失意的他，便在自己的太陽穴開了一槍，最終飲彈自盡，並用自殺證明情傷比雷劈還痛。

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