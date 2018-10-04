他應徵鹹酥雞攤問「工作強度高嗎？」老闆怒：你免來了...引網論戰！

2018年10月04日 17:44 林孝芸

一位賣鹹酥雞的老闆最近要徵人，卻遇到讓他有夠傻眼的應徵者！對方先是表明自己沒有相關經驗，但老闆表示可以先面試再說，沒想到對方卻問：「工作強度高嗎？」這讓老闆一個怒火中燒，直接表明：「你不用來了！」不料，老闆的回應卻引起網友正反兩面的論戰！

老闆與應徵者的對話。(圖/取自爆廢公社)

這位老闆在臉書社團《爆廢公社》貼出與應徵者的對話截圖，只見對方先表明自己高中畢業，沒有相關的工作經驗、有機車駕照，老闆告訴他：「來面試再談吧！」但對方這時問了一句：「工作強度高嗎？」沒想到卻一秒惹怒老闆，直接拒絕讓對方面試，他憤怒的表示：「連賣鹹酥雞都要問工作強度，誰知道做鹹酥雞工作強度多少？你怎不問我的戰鬥指數。」

此篇PO文卻引發網友的兩面論戰，一派人認為應徵者問的問題不洽當，「笑死，問這啥問題？」、「現在的孩子請不起啊！心態很有問題」；另一派認為老闆的態度也很有問題：「人家沒經驗先問一下不行嗎？難怪你請不到人！」、「我彷彿看見了慣老闆」、「其實回說你來面試看看了解內容再自行評估，可能會好一點」、「問個問題也不行？不就還好他有問，這老闆真棒。」

老闆先前曾經公開徵求「老闆娘」。(圖/取自爆廢公社)

此外，更有網友眼尖發現，這名PO文的老闆，先前曾在攤位上公開誠徵「老闆娘」，且老闆娘有關於食、衣、住、行、育、樂項目「六大福利」，曾引發網友熱烈討論！