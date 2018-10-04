鮮肉都從他們手裡崛起！盤點台灣最功不可沒的四大男體攝影師

台灣四大男體攝影師所拍攝的作品。(圖/翻攝自instagram)

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近年許多年輕的小鮮肉們靠著一張照片便在網路上發跡，運氣好的甚至成為了模特兒或發行個人寫真集，瞬間成為大票少男少女心中的人氣男神。不過最令外界好奇的是，那些帥氣的照片究竟出於哪些攝影神手呢?經過網友們悉心統計後，基本上都出於台灣這4位人氣攝影師！

以下不分人氣排名介紹

1.晏人物

「晏人物」可說是近兩年崛起的熱門攝影師，各大媒體爭相報導，本名張晏廷的他，畢業於台大企管系，是位靠著天賦自學而成的攝影師，過去曾拍攝過MEN’S UNO集團的MR.BODY雜誌。作品最大的特點，除了找身材強健的運動型男來拍攝外，更用獨特的燈光效果製造光影明暗，以勾勒出男性健美的體態，更成功捕捉了男孩們渾然天成的帥氣魅力，一舉捧紅了不少鮮肉、男神。攝影作品方面，目前發行了今年7月發行了 《Everything》。

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2.男模時代(帥氣時代)

「男模時代」於2018年更名為「帥氣時代」，攝影師史達最大的特點便是別於他人是全職攝影，而是以男模經紀為主、攝影為輔來創作。最擅長的是開發長相帥氣的小鮮肉，將素人培育成專業模特兒，給他們一個進入模特兒圈的跳板。攝影的主要風格是黑白人像，並透過指導與抓角度，讓即使是第一次拍攝寫真的素人，也能呈現出最好的模樣。2017年12月除了發行《去你的主流》外，也在今年2月發行了「床上男神首部曲」《噓!!!》。

3.人良土兀

「人良土兀」攝影師饒志威，是位文青感相當重且非常有想法的攝影創作者。作品主要以拍攝男體性器官特寫為主，拍攝風格大膽、色調強烈且藝術，整體呈現細膩、有質感。今年首本攝影集《PAUSE》一發行，就有癱瘓網路商城預購系統的的超高人氣。

4.深夜名堂

「深夜名堂」攝影師謝名振是四位當中拍攝資歷最久、也是Instagram粉絲人數追蹤數最多的攝影師，大部分作品都在戶外拍攝，拍攝風格以自然、不修圖為主。但照片中的男模們除了都有張帥氣的臉蛋及結實的性感身材。作品就如同戲劇《深夜食堂》般，能讓粉絲們在深夜找到心靈的慰藉。

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