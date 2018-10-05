2018年10月05日 07:01 邱柏玟

「打烊前10分鐘消費是奧客」掀論戰 店員吐苦水：我加班半小時(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

最近一名網友分享自己到藥妝店消費的經驗，她因故所以在打烊前10分鐘才進去買東西，她發現店員態度不太友善，讓她心中產生疑惑，好奇自己這樣做是否太白目；有人支持原PO沒錯，也有人說她根本是奧客，但有一名從事服務業的網友跳出來吐苦水，直言「妳十分鐘前進來，我至少加班半小時」。

4日一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到週末要跟朋友爬山，臨時想到防曬用品沒了，但當天很晚下班，趕到住處附近的藥妝店時，發現已經晚上10點50分，她知道藥妝店11點打烊，所以就迅速地衝進去買東西，也馬上就拿好要買的商品去結帳。

過程中她看到有店員已經在收拾陳列在外的商品，但她感覺每個店員都用很不友善的眼神盯著她，結帳時還被問到「怎麼不明天早上再來買？」，讓她心中開始浮現各種疑惑，「難道關門前十分鐘不能消費？」；後來她想起跟一名開店的朋友吃飯，對方也向她抱怨過有客人打烊前2分鐘才來消費。

原PO自己分析過後，表示「原來店員很討厭這樣子的人，但我前十分鐘進去，花不到一分鐘的時間購買完，這樣真的很奧客嗎？」，想詢問其他網友的意見，「大家覺得關門前幾分鐘進去消費算是白目的程度？」

原PO的消費經驗，意外引起網友論戰，也有店員跳出來吐苦水。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

她的消費經驗引起熱議，有不少人支持原PO的做法，認為她在藥妝店營業時間購物沒有問題；但也有許多人批評她的粗線條，因為她覺得無所謂的狀況，可能早就影響到店員的權益之類的。

有一名從事藥妝店店員的網友也跳出來吐苦水，「我是店員，賣的東西通常客人要問功能、看外型、考慮… 在下班前十分鐘進來，我就大概知道我得加班半小時左右了(半小時還算成交快的)，有時還沒買的… 所以真的不喜歡」；還有一名網友也表示遇過類似經驗，「之前做康X美，遇過故意進來拖時間的，問他要找什麼嗎？他回：你們要關門了，我要一個一個看…」。