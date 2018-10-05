小三傳訊男友「吃棒棒」...網美正宮氣炸微博開戰嗆「鮑魚怪」

夏媛(左)痛批張熙真(右)「鮑魚怪」。（圖／截取自微博）

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有人傳曖昧訊息給伴侶該怎辦？大陸知名網紅夏媛日前在微博發文痛批另一名網紅張熙真，她表示張熙真傳訊「吃棒棒」給她男友，結果剛好被她發現，讓她氣炸痛罵對方「鮑魚怪」，在網上引發大戰。

小三傳訊吃棒棒...網美正宮氣炸微博開戰嗆「鮑魚怪」 夏媛發現對方竟傳訊勾引男友，微博氣炸開戰。（圖／截取自微博）

在微博擁有超過46萬粉絲的夏媛日前貼文表示，男友收到張熙真傳訊「吃棒棒」，正巧當時她旁邊，讓她當場氣炸拿男友手機回嗆「吃你媽臭X」、「滾」，之後又假冒男友說是打電動心情不好，想誘出張熙真出面，但張熙真當時和朋友有事，夏媛於是不再隱藏，再嗆「什麼事呀，在賣X嘛，生意這麼好呀」、「一雙破鞋一點轉帳就讓妳做小三破鞋讓妳賣X了嗎」、「我是夏媛」等等，讓對方見狀隨即封鎖。

事後夏媛質問男友，男友表示「張熙真說她不介意當小三」，讓她相當氣憤，但也不打算放過小三張熙真，並在與朋友調查下發現，本名張微微的張熙真疑似專業小三，勾搭過許多已婚人夫或有女友的男人。

此外夏媛還透露，後來張熙真打電話表示只是誤會，並傳語音訊息希望「這件事情過去了就過去了，我也沒有搶妳的男朋友，以後我們誰都不要說誰了好嗎？」但她還是無法接受，在微博痛罵「不好，我不同意」、「小騷B不要給我打電話了，誤會？誤會妳媽拉個湊B」。

這兩位網美大戰在網路引發熱烈討論，不過也有網友認為明明錯的是夏媛的男友，對此夏媛表示，自己當然知道一個巴掌拍不響，但男友的頭像就是和她的合照，朋友圈裡發文也都是和她一起的生活照，張熙真明知道對方已有女友還介入，讓她相當氣憤，男友的部分「我當然會處理」。

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