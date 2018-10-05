好尷尬！法國留學歸國男子 人設崩壞全紀錄

好尷尬！法國留學歸國男子 人設崩壞全紀錄(圖/翻攝自微博)

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大陸一檔相親節目《相親才會贏》最近在微博上引起熱議，某期節目男嘉賓吳承寅自稱在法留學四年，目前和父親一起從事紅酒買賣，年收入三十萬人民幣，但節目組在跟拍的過程中不斷發現與他所述有所矛盾的證據，讓節目組開始懷疑、調查，並一一拆穿了吳承寅的論述，讓網友笑稱：「簡直是今日份的快樂泉源」。

相親節目《相親才會贏》某期內容講述了一位疑點重重的男子吳承寅，他向節目組自稱從巴黎第一大學留學歸國，當節目組向他要求看畢業證書他卻說「放在行李箱」，要看護照上的出入境證明也說「丟掉了」，一樣都拿不出來；節目組到社區辦公室詢問吳男的情況，只見阿姨說道「小年輕的話不要太相信」，讓工作人員起了疑心；之後和同樣從事紅酒銷售的女性相親時，吳男也表現出對法國紅酒一竅不通的樣子，和別人用法語溝通也聽不懂對方說什麼；無奈之下，節目組只好向吳男的親戚求證，卻被親戚擺了一道，前後說詞不一搞得現場氣氛十分尷尬。

節目最後，節目組決定中斷幫吳男相親，並告知他如果覺得自己站得住腳，就拿出有力的證據到節目組，為觀眾消除疑惑。網友看完該集節目後，紛紛留言表示：「他可能自己已經對自己的情況深信不疑了」、「真是不忍心看下去了」、「確定不是去搞笑的嗎？」。

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