用想的就能瘦！最新研究「想像」助甩肉效果激增10倍

最新研究指出透過「想像」輔助，甩肉效果激增10倍（示意圖 ／達志影像）

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/ 綜合整理

相信每個人都希望自己的體態好看，但不少人都沒有毅力與恆心持續運動，而國外最近就有一項實驗證明，想像力有助加強減肥效果，只要改變想法，減重效果是其他方法的10倍，引發熱烈討論。

根據了解，英國樸茲茅斯大學學者找來141名實驗者分成兩組接受長達1年的測試，而這些實驗者全是BMI指數超過25的過重者，在測試中兩組人都規律飲食、運動，但採用不同方式輔助，其中一組接受「功能性想像訓練」（functional imagery training，FIT），另一組則接受「動機訪談」（motivational interviews，MI）。

研究指出，「功能性想像訓練」要求受訓者在腦海中想像，如果變瘦了，會有什麼感覺、有什麼味道、外表有何變化，論文主要作者索布利格（Linda Solbrig）博士表示，他們會鼓勵FIT組的成員不要單純只想像「減輕體重有多棒」，還要想像自己減重後可以做到哪些原來不會做的事情，同時想像這些事情的形象、聲音與氣味，鼓勵自己完全利用五感。而「動機訪談」則是簡單的口頭輔導和電話督促。

最後實驗結果證明兩組都有變瘦，但是FIT組的成果相當顯著，FIT組平均瘦了6.35公斤，腰圍瘦了9公分，而MI組平均瘦了0.6公斤，但腰圍不減反增了0.24公分，成效足足差了10倍。

努力就會成功？台大教授直言：...

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