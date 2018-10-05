詐騙集團新招？他帳戶多出6.2萬 報警也嘸效

2018年10月05日 11:57 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

天降橫財是福還是禍？一名劉姓網友日前帳戶憑空冒出6.2萬元，卻找不到匯款人，僅知道對方名叫李X禎，擔心失主可能是轉錯帳，也害怕自己的帳戶被有心人士詐騙洗錢，影響自身權益，沒想到報警卻沒有用，著急的他只好上網求助協尋。

劉男在臉書社團《爆料公社》PO文表示，9月27日銀行帳戶被一位李X禎存入6.2萬元，他在10月1日發現這筆錢後，因為不認識這名李X禎，也不清楚這筆錢的用途，擔心帳戶被有心人士利用，於是立刻撥打165反詐騙諮詢專線求助，但對方卻表示只能請銀行協助退款，事後致電給銀行，行員卻說李X禎是臨櫃存款，並無留下任何聯絡方式，不但沒辦法聯絡上當事者，也無法進行退款。

劉男表示用盡各式方法聯絡了3天還是無消無息，看了監視器後只知道匯款人是一位中年婦人，最後只能到警局備案，但警方卻說因為他沒有任何財損，因此無法備案，只能以工作紀錄備註，百般無奈的他只好透過網路尋人。

他也感慨「問了這一輪…我發現我們政府好像也沒有一個比較好的管道，來協助我們預防處理這件事，唯有等到帳戶被凍結了，才透過司法判決，費時費力…就算您發現我無意侵佔，但如果報詐欺是公訴罪，無法撤銷，而且聽說名下所有帳戶都會被凍結…這真的很麻煩，我這幾天也睡不好。」事後劉男轉往松山分局說明來意並順利備案，希望透過網路的力量協尋到人。

對此，金管會表示，根據「活期存款附設金融卡定型化契約範本」第8條規定，超過3萬元以上的匯款，銀行都必須請對方留下姓名和聯絡方式，若行員當時未確實依照流程辦理，恐被視為違規。金管會也提醒民眾，如果帳戶多出意外之財卻不還款，匯款人可依民法「不當得利」要求返還。

劉男的帳戶在9月27日莫名多出6萬2千元。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）