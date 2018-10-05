女兒死在懷中...媽媽擁血衣變復仇者 2年找出兇手報仇血恨

2018年10月05日 12:28 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

俗話說為母則強，不少女性為了孩子總會展現出自己剛強的一面，非洲就有一名母親Tsakane Chauke與姪子、女兒在家時遇上歹徒襲擊，害女兒喪命，無法接受這事實的Tsakane就花了兩年時間，找出兇手報仇。

根據外國網站《Independent Online》報導，2年前Tsakane正跟女兒Siphesihle在家中打掃，突然出門上班的姪子衝入家中表示屋外有兩名持槍的歹徒朝屋子走過來，不到幾秒鐘，槍聲大作，兩名歹徒直接開槍，並打算挾持Tsakane洗劫財物，對此Siphesihle看到母親被兇手威脅，心急上前想救出母親，不料，其中一名歹徒就朝Siphesihle的胸口開槍，隨後轉身逃跑。看到女兒倒下，Tsakane馬上衝過去抱住Siphesihle，並崩潰地哭喊，不幸的是，Siphesihle血流不止，沒等到救護車抵達就死在Tsakane懷裡。

Tsakane完全無法接受女兒身死的消息，在喪禮後留存了當時女兒穿的血衣，告訴自己，「接下來的日子，我永遠不會放棄為我女兒報仇。」，後來Tsakane實在等不了警方緩慢的辦案速度，靠自己搜查線索，在兩年間比警方快速的找到殺害女兒的兇手。

報警後，Tsakane便獨自衝去找兇手，與對方發生扭打，緊抓對方不放，深怕自己一個鬆手殺死女兒的兇手就會逃跑。後來到場的警方對Tsakane的行為相當動容，最後Tsakane成功復仇，送殺了女兒的兇手去蹲苦牢。事後Tsakane受訪時表示，「我永遠忘不了女兒在我懷裡闔上眼，更永遠忘不了兇手的面貌，她當時對我說的最後一句話是，『媽媽，我要離開了。』」