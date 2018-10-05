自製「QR Code背心」給失智父穿！暖兒伴遊各地：手會一直牽著

2018年10月05日 13:39 王佐銘

近日適逢大陸「十一長假」，許多民眾都趁著假期帶著家人一同出遊、共享天倫樂。不過在上海金山區一處景點，卻出現了一個相當特別的景象。一名老人身穿著印有QR Code的背心緩緩在街上步行，而他身旁還有位男子牽著他。原來那名老人患有著失智症，因為害怕他在人群中走失，貼心的兒子便自製了那件衣服給他的父親穿，讓爸爸在外旅遊時能多一重保障。

綜合陸媒報導，上海花開海上公園近日因為十一長假，湧入了許多民眾前去欣賞格桑花。除了漫天的美景，現場還出現了一個溫馨且獨特的情況。一名老人穿著印有QR Code的背心，有民眾好奇前去掃了一下，這才發現，顯示的資訊竟是該名男子的姓名陶玉德，而電話是他兒子的號碼。

對此，陶玉德的兒子事後受訪時表示，自己當天是跟妻子帶著父母與女兒一同去遊玩。因為父親已有失智的情況，所以才會特別自製那件衣服給爸爸穿。因為過去曾給過父親定位器或者走失手環，但是都不太管用，所以才決定隨著季節訂製適合不同天氣穿的衣物，以防父親走失。

然而陶先生也向媒體表示，因為父親2年前開始，便需要注射胰島素，因此若走失的時間過久，腎臟就會出了問題，所以這樣的作法對他與父親來說相當有幫助。雖然他也承認帶患有失智症的爸爸出去非常麻煩，但是日後還是會帶著他，因為還是想完成父母的願望。只是出門一定要牽著，並且給他一點往前的力量，不然他就會一直站在那裡。