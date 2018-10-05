掛看板遭拒！議員參選人爆走狂嗆 網酸：是選上了嗎？

2018年10月05日 14:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

翁語含團隊打算在私人空地掛置競選看板，遭到女住戶攔阻，雙方爆發口角衝突。（影片取自YouTube/Bibo Du）

台南市無黨籍議員參選人翁語含昨（4日）晚間，偕同助理在歸仁區一處私人土地上，打算掛置競選看板，遭到女住戶攔阻，雙方爆發口角衝突，期間翁語含不斷大聲叫囂，頻頻跳針回嗆「我放了嗎、我放了嗎」情緒失控模樣全被拍了下來，影片曝光後被網友灌爆臉書。

女住戶私訊臉書社團《爆料公社》，提到原本和兩名姪兒在台南市歸仁區大廟里廟口玩，突然發現台南市議員參選人翁語含的助理，正準備把競選看板放在她家空地上，於是她上前出聲阻止，表示空地是私人土地，不願意讓他人放置物品。

不料翁語含卻下車嗆聲，指稱隔壁鄰居的牆上都願意讓他們放置看板，以為這邊也可以，但女住戶告知不能混為一談，對方隨即惱羞成怒，「沒關係那我就去綁電線桿總可以吧！那就不是妳家的地了吧！不給放就不給放是在兇什麼！地是妳的了不起嗎！」

無端被罵的女住戶相當錯愕，認為「我從頭到尾只表示不願意讓你們放看板而已，卻被這樣惡言相向？」再者，對方一直強調「我們是候選人」且「東西也沒真的放上去」，大聲叫囂的行徑讓帶著孩子的女住戶感到相當害怕。

根據女住戶拍攝的畫面顯示，翁語含助理打算掛置看板被拒後，翁語含立即下車嗆聲「有什麼問題我就是候選人，妳可以直接跟我講！」還不斷跳針回嗆「我放了嗎，放了嗎，放了嗎？」翁語含甚至要女住戶叫警察來，「打電話報警啊！」、「要不要，我幫妳打110」由於過程中女住戶持手機錄影，翁語含還動手說「妳拍那裡啊！妳拍啊！來，妳打電話叫警察來」態度相當傲慢。

影片曝光後引起大批網友不滿，翁語含的臉書也被灌爆，砲轟「是選上了嗎」、「妳準備好要落選了嗎」、「才在選就擺那副嘴臉？鬼投妳？」、「還指定要找分局警察來，整個都是她的樁腳」、「還沒選上就想佔便宜」、「留言比得票率還高」。

據悉，原為民進黨黨員的翁語含脫黨參選，以無黨籍身分投入台南市第11選區，上月還集結80餘輛百萬重機隊伍登記參選，在仁德、歸仁、龍崎及關廟穿梭造勢。如今遭到網友圍剿，她今天上午在臉書發文致歉「深深一鞠躬向大家說聲抱歉，非常抱歉、非常抱歉」並PO出自拍影片澄清，強調並沒有將看板綁在私人土地上，卻遭到對方指責，認為整起事件莫名其妙，自己相當冤枉。