悚！男童溺水父搶救…「鬼手抓交替」過程全錄下

2018年10月05日 14:30 王佐銘

鬼月過了，卻還是傳出有好兄弟在「抓交替」！近日網路上瘋傳了一段影片，泳池中一名男童溺水，孩子的父親見狀趕緊救援，雖然最後男童平安無事，但事後錄下整個過程的女子卻眼尖地發現，當爸爸把小孩抱回岸邊時，泳池中多了一隻手，且還試圖想把孩子拉回水中。靈異影片一po上網，立刻嚇壞百萬網友。

透過錄影畫面可以看見，當時男童隨著父親緊緊扶著游泳池的岸邊，因為之後男童疑似想玩水，便奮力一推使自己往後彈，沒想到接下來的景象卻顯得相當怪異。男童在一瞬間溺水，雖然父親緊急護住了他，但男童仍然不斷在水中掙扎，且還出現像被水中「無形之物」用力拉一把的情況，這才讓他的父親急得將他抱回岸邊。

但沒想到的是，在男童回岸邊的過程中，爸爸準備用雙手托著他的腰際讓他回去坐在岸邊時，水中竟然伸出了一隻留有修長、鋒利指甲的手，試圖想要抓住男童的屁股，把他拉回水中。

由於那隻靈異的鬼手實在相當清楚，因此影片在昨(4)日晚間被po上網，短短的15個小時內吸引了708萬的超高瀏覽次數。許多網友們看了影片後紛紛留言表示「這是我第一次這麼清楚的看到鬼」、「看起來就像女鬼的手」、「到底從哪裡伸出來阿」、「小孩差點就這樣死翹翹了」、「還好爸爸有把孩子救回來」、「嚇到無語」、「真的有手阿阿阿阿」。