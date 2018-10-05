不去公園散步好委屈 狗狗森77和主人對罵

不去公園散步好委屈 狗狗森77和主人對罵(圖/翻攝自推特_@Nuzzies_)

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養狗的人常常會帶家裡的狗狗出去外面散步，有些狗聽到散步就會興奮得立刻跳起，還有些狗散完步意猶未盡死命硬撐就是不想回家！「散步」對於狗狗們來說有多麼重要呢？

一隻名叫Walter的狗狗，因為當天不能到公園去散步玩耍而生氣，開始對著主人瘋狂吼叫，完全不顧主人要牠「別叫了」的命令，直到主人嚴肅大喊牠的名字，才終於安靜下來，豎起耳朵聽主人說話，影片中主人告知因為當天公園在噴灑除蟲藥劑而關閉，還反問Walter：「你想讓我們身上都沾滿蟲子嗎？我保證你不想！」，接著主人話鋒一轉，開始向Walter訓話：「你應該好好想想你要怎麼跟我說話！」，責備牠沒有好好了解情況就對主人那麼無禮，Walter只好委屈的把頭撇向一旁。

狗狗可愛的模樣逗笑了許多人，網友留言回應道：「這隻狗肯定熬夜了，看牠黑眼圈那麼重，難怪脾氣這麼火爆」、「不能帶我們去另外一個公園嗎？」、「對不起，我的英文不如狗」等，十分有趣。

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