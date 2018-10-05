學生家貧買不起Hello Kitty...女教師想起童年遺憾砸錢翻新教室！

女教師自掏腰包翻修教室。(圖/翻攝自Glay Franco Bacolod臉書)

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菲律賓一位小學女教師，因為從小熱愛粉紅色與Hello Kitty，但礙於童年時家境不好，父母總是沒有多餘的錢買Kitty的禮物送她，因此讓她感到相當遺憾。不過在成為教師後，她發現不少女學生也非常喜歡Hello Kitty，同樣也因為家境的原因買不起，所以她決定自掏腰包改造教室，除了讓學生在上學時更快樂，也圓了自己幼時的美夢。

學生家貧買不起Hello Kitty...女教師想起童年遺憾砸錢翻新教室！ 女教師想起童年遺憾砸錢翻新教室，只因為大家都喜歡Kitty！(圖/翻攝自Glay Franco Bacolod臉書)

據了解，這名女教師Samelyn Lafuente下定決心改造教室後，經過校方高層的同意，便自己砸錢翻新教室。除了壁紙、地板、窗簾、吊飾所有的裝潢都換成Hello Kitty的樣式外，連學生們的課桌椅都換成了粉紅色，然而這樣的過程也整整耗時了3年的時間。

待教室改造完成後，Samelyn也將「成品」拍下來po上網和網友分享。並表示班上許多女同學因為家貧緣故，父母無法實現她們的夢想想擁有一個充滿Hello Kitty的房間，因此她才決定把教室改造成她們最想要的樣子。

此外，Samelyn也指出，改造完教室後班上的學生們上課更快樂了，所以對她自己所做的這一切感到非常值得。

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