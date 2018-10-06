女童湖中游泳拔出生鏽鐵劍 專家驚呆：這是千年寶物

女童湖中游泳拔出生鏽鐵劍 專家驚呆：這是千年寶物(示意圖/非當事寶劍/達志影像)

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女童湖中游泳拔出生鏽鐵劍 專家驚呆：這是千年寶物(影片來源/youtube/NBC News)

現代版石中劍！瑞典一名8歲女童，日前與家人至維德斯滕湖（Vidostern lake）遊玩，期間她在湖裡玩水，之後她突然向父親大喊「我找到一把劍」，其父親還誤以為是樹枝，豈料仔細一看，竟是一把生鏽鐵劍，驚覺有異於是交給專家鑑定，才發現這竟是1500年前的寶劍。

根據《ABC新聞》報導，8歲的薩加(Saga Vanecek)今年夏天，與家人至南部的維德斯滕湖（Vidostern lake）避暑，由於當時正值乾旱時期，湖水的水位很低，因此她的父親安迪(Andy Vanecek)便允許她獨自下水玩。

豈料沒多久，薩加就摸到一個異物「我將它撿起來，然後又放入水中，發現他竟有一個把手，而且頂部尖尖的，整把都已生鏽」，於是她便向父親大喊「爸爸，我找到一把劍」。安迪起初以為，女兒只是撿到一個木棍或樹枝，薩加將劍拿上岸後，他們仔細一看，從它外觀推測，這可能是一把劍。

隨後安迪將劍，交給懂考古學的鄰居檢查，對方推測這可能是古文物，於是他趕緊將劍轉交給相關單位檢驗，之後劍又被送往約克平藍斯博物館（Jonkopings Lans Museum）鑑定，專家驚訝地指出，這把劍製造時間可追溯到約西元5至6世紀，已經有1500年的歷史。

專家已此劍造型推測，這可能是維京人的武器，隨後他們也再至湖裡勘查，又找到一個年代相近的胸針，還有一枚18世紀的硬幣，博物館人員表示，起初他們以為這個湖，以前是一個墳墓區，不過現在已不這樣認為，而薩加此事的發現，更是一個歷史性的突破。

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