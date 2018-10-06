背影煞到土豪！買廣告懸賞450萬找人 釣出正妹霸氣回應

背影煞到土豪！買廣告懸賞450萬找人 釣出正妹霸氣回應(圖翻攝自/壹讀)

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若被陌生人煞到，大部分的人隨著時間就會淡忘，但有人卻因此砸重金買廣告，只為了找到對方。大陸湖北武漢最近出現「百萬尋女神」的看板，原來一名癡情男子，日前經過百合花海時，看見一個漂亮的背影，當下就被迷住了，為了能找到對方，於是砸重金、懸賞百萬，就為了找到對方。

綜合陸媒報導，日前武漢不少黃金地段，出現尋找女神的懸賞看板，而刊登廣告的是一名鄭姓男子，他透露上個月23日時，開車要前往工作地點時，恰好在一個園區裡，發現一個女子站在花海中，背影看起來相當漂亮，由於他趕時間，因此只用手機將背影拍下。

正妹在百合花海中拍照，竟意外煞到恰好經過的鄭男 正妹在百合花海中拍照，竟意外煞到恰好經過的鄭男(圖翻攝自/壹讀)

待事情辦完後，又折返園區想找人，但對方卻已離開，讓鄭男難以忘記，他表示「看背影，那個女孩應該身高1.7米(170公分)，我想應該是瓜子臉，長得肯定很漂亮」，為了能找到對方，他在朋友的鼓勵下花15萬元(約新台幣67萬)，在市區內9個戶外廣告牌，及計程車車頂上刊登尋人廣告，更指出會懸賞100萬(約新台幣450萬)。

不過隨後在一個商場外牆，又出現一名女子曬名車與房產的廣告，上面更標示「我的身價可不只100萬」，疑似是鄭男在尋找的女神，她竟也買廣告霸氣拒絕對方。據了解，該名女子是一名直播網紅，從未見過鄭姓男子，而海報一事也是在朋友告知下才得知。

不論黃金地段，還是計程車車頂上，都有鄭男買下的廣告 不論黃金地段，還是計程車車頂上，都有鄭男買下的廣告(圖翻攝自/壹讀)

該名網紅認為，鄭男的行為不僅不尊重女性，而且炫耀錢財的行為也相當可恥，因此她才會用相同方式回應鄭男，更希望對方可以將100萬，捐給需要幫助的人。而網友對於女子的霸氣行為相當崇拜，但也有人質疑此事真實性，認為這可能是刻意炒作。

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