叫外送等30分！他火大接電話傳來「啊啊」 結局讓他慚愧

2018年10月06日 14:38 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

當我們要指責他人時，不妨先聽聽看對方解釋。大陸有一名男子，日前在凌晨1時多時叫外送，豈料等了將近半個小時，卻始終等不到餐點，直到對方打電話過來，但另一頭只發出「啊啊啊」的聲音，當下讓男子相當不悅，最後知道對方是聾啞人士時，感到非常抱歉。

根據《梨視頻》報導，沈姓男子當天半夜肚子餓，於是在凌晨1點半左右，透過APP叫了外送，而上面顯示2時7分會送到，豈料他等到2時30分，外送員始終未抵達，由於等待時間太久，讓他感到有點火大，期間外送員曾打給沈男，但電話另一頭，只發出「啊啊啊」的聲音，讓他聽完滿頭問號。

外送員傳後傳訊息，表示他「我語言不方便，不好意思」(圖翻攝自/梨視頻)

沒隔幾分鐘後，外送員便傳訊息給沈男，先是詢問他的住處位置，之後表明「我語言不方便，不好意思」，過了10分鐘後，外送員才順利抵達，並將餐點交給客戶，但由於時間花得太久，他也連忙道歉「腰都彎到我腳這邊來了，當時感到非常震撼」。

對此，沈男也感到相當抱歉，表示外送員是聾啞人士，工作比平常人更辛苦，他竟還在凌晨時叫外送，也透露該名外送員約20歲出頭，離開之後仍傳訊息向他道歉。沈男提到，他還不清楚原因時，本來感到相當火大，所幸有了解其原因「大家都很不容易，特別是一位積極面對生活的聾啞人，觸動心靈」。

沈男感動的將此事PO上網，對於外送員也感到抱歉(圖翻攝自/梨視頻)

許多網友也紛紛表示「謝謝被理解的人」、「理解別人的不易，社會才更和諧」、「尊重每一份勞動」、「致敬這位聾啞人，真的太不容易了，對生活卻充滿積極，謝謝你」，還有人分享經歷「昨天颱風天，一個外賣師傅打了四個電話才找到我，確實是需要溝通方便，雖然晚了很多，但是外賣員一身雨水很抱歉的笑笑，我還是很感謝他」。