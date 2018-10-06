「醒醒啊，傻女孩！」她遭渣男慣性家暴 竟為他辯解：他有跟我道歉...

2018年10月06日 15:19 林孝芸

「愛情是盲目的」，形容面對愛情時難以看清的真相，也形容那些在愛裡迷失自我的人們，我們會為了愛犧牲、放棄和奉獻，但要犧牲到什麼程度才足夠？一位女網友分享身邊女同事的親身經歷，她慘遭伴侶動粗，當身邊的人開始勸她離開這段不健康的關係時，她竟又為對方找藉口，這讓女網友聽完既是氣憤又心疼，她難過的說：「女孩，妳能不能多愛自己一點？」

面對女同事的執迷不悟，讓原PO感到既氣憤又心疼。(示意圖/達志影像)

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，上星期有位女同事臨時請假，隔天她上班時見女同事戴著口罩、墨鏡，遮遮掩掩的進辦公室，等女同事將墨鏡拿下來時，她看見女同事的眼睛竟腫得黑青，她邊啜泣邊說：「他打我...平時他工作不穩定，常常跟我借錢。這次我只是剛好還沒領薪手頭沒多餘的錢而已。他一直用拳頭打我頭跟胸口，我一直哭他也沒停手。」身邊的同事聽完後，開始勸她離開，但女同事卻開始猶豫了，「他有跟我道歉了」、「他答應生日會補償我」、「驗傷很麻煩的」。

聽完這些，原PO表示自己非常揪心又生氣，不僅對動手的渣男，也氣這位女同事，「女孩，妳爸媽辛苦的照顧養護妳到這麼大，不是為了讓妳成為另一個男人消氣用的人肉沙包好嗎？妳的同事都心疼不已，更遑論妳的家人、妳的父母。」女同事最後還是決定再給對方一次機會，因為她覺得還有轉機，但卻在隔一天上班時，女同事又再度請假，原PO無奈的表示：「女孩，妳能不能多愛自己一點？」

請勇敢的離開不健康的關係！(示意圖/達志影像)

許多網友看完後，紛紛提出自己的看法，「都不想想自己的爸媽會有多心疼」、「這種旁人的勸說完全沒用，聽不進去的 ，只能當看人生百態罷了！」、「她都不愛自己了，旁人幫她著急幹嘛？」、「愛情就是這樣，要等她自己清醒過來，旁人說什麼都沒有用。」