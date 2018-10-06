遭無情火嚴重燒傷...「面具男孩」憂變醜八怪問母：會不會拋棄我？

2018年10月06日 15:20 王佐銘

大陸一名男童於去年元宵節被火災嚴重燒傷，經過3天3夜的搶救，雖然存活了下來，但雙眼無法睜開、嘴唇無法閉合，只能靠著插管呼吸，以流質食物為食，活得相當困苦。最讓人心疼的是，他常常被路人用「醜八怪」形容，讓他自尊心受創，還一直問媽媽會不會拋棄他，讓人相當心疼。

綜合陸媒報導，這名男童來自河南省扶溝縣，事發當時，男童母親聽到外頭有哭聲，出門一看，男童已經被燒成重傷，還一直哭喊著；「媽媽救我，我不想死」家人緊急將他送醫後，全身三度燒傷的男童經過3天3夜的搶救後，雖然存活下來了，但小小身軀早已體無完膚，還只能靠著插管協助呼吸。

男童因為自卑永遠躲在母親身後。（圖／翻攝自騰訊新聞）

除了受難的男童，最難受、痛苦的還有媽媽，因為每當帶著燒傷的男童外出，就有些小朋友會在背後叫他醜八怪，讓他身心嚴重受到打擊。因此，男童還會疑惑地問母親自己會不會變成醜八怪、家人會不會拋棄他，讓媽媽相當不捨。

雖然經過4個月的治療與6次的植皮手術，男童順利活了下來，但未來還需要進行耳朵的修復與鼻子再造，至少還要花費約270萬新台幣。但母親仍然不放棄的表示，就算賣血賣房也要治療下去。

不過現在對男童而言，心理的障礙遠大於身體上的創傷，是個難以跨越的問題。目前他始終無法正視自己的外貌，永遠都穿著壓力衣、帶著面具，因此外人便替他取了個外號，叫做「面具男孩」，盼著他有天能走出陰影，重返陽光的人生。