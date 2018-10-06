遭無情火嚴重燒傷...「面具男孩」憂變醜八怪問母：會不會拋棄我？

男童遭大火燒得面目全非。（圖／翻攝自騰訊新聞）

友善列印

大陸一名男童於去年元宵節被火災嚴重燒傷，經過3天3夜的搶救，雖然存活了下來，但雙眼無法睜開、嘴唇無法閉合，只能靠著插管呼吸，以流質食物為食，活得相當困苦。最讓人心疼的是，他常常被路人用「醜八怪」形容，讓他自尊心受創，還一直問媽媽會不會拋棄他，讓人相當心疼。

綜合陸媒報導，這名男童來自河南省扶溝縣，事發當時，男童母親聽到外頭有哭聲，出門一看，男童已經被燒成重傷，還一直哭喊著；「媽媽救我，我不想死」家人緊急將他送醫後，全身三度燒傷的男童經過3天3夜的搶救後，雖然存活下來了，但小小身軀早已體無完膚，還只能靠著插管協助呼吸。

遭無情火嚴重燒傷...「面具男孩」憂變醜八怪問母：會不會拋棄我？ 男童因為自卑永遠躲在母親身後。（圖／翻攝自騰訊新聞）

除了受難的男童，最難受、痛苦的還有媽媽，因為每當帶著燒傷的男童外出，就有些小朋友會在背後叫他醜八怪，讓他身心嚴重受到打擊。因此，男童還會疑惑地問母親自己會不會變成醜八怪、家人會不會拋棄他，讓媽媽相當不捨。

雖然經過4個月的治療與6次的植皮手術，男童順利活了下來，但未來還需要進行耳朵的修復與鼻子再造，至少還要花費約270萬新台幣。但母親仍然不放棄的表示，就算賣血賣房也要治療下去。

不過現在對男童而言，心理的障礙遠大於身體上的創傷，是個難以跨越的問題。目前他始終無法正視自己的外貌，永遠都穿著壓力衣、帶著面具，因此外人便替他取了個外號，叫做「面具男孩」，盼著他有天能走出陰影，重返陽光的人生。

叫外送等30分！他火大接電話...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。