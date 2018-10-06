2018年10月06日 15:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

有時包裝標示的產品照，與實際上的物品有落差。日本有一名網友，日前帶女兒至水族館玩，期間女兒相中一個泡水玩具，外盒標示只要泡水3天，貝殼裡就會跑出美人魚，沒想到玩具買回家後，按照產品標示步驟，豈料跑出來的美人魚大走鐘，女兒還因此不想去上學了。

日本推特帳號「きらり屋」分享一段趣事，指一名父親帶女兒到東京鐵塔水族館玩，期間在裡面的販賣區，女兒看中一個泡水玩具，外包裝印有是漂亮的人魚照，上面標示只要將玩具泡水3天，貝殼就會跑出一個美人魚玩具，在女兒不斷央求下，該名父親就買了下來。

玩具泡水變人魚！兒等3天見成品嚇死 網笑：這浮屍吧(圖翻攝自/推特/きらり屋@kilariya)

回家後，女兒將玩具泡進水裡，滿心歡喜地等了3天，豈料成品卻讓人傻眼，只見原本應該苗條的美人魚，竟然變得浮腫，膚色也呈現詭異的粉紅色，就連眼睛也變成鳳眼，與產品包裝模樣差異甚大，而這篇PO文引發20萬名網友討論，還轉發至《爆廢公社》。

許多網友笑翻「浮屍吧？」、「泡過福馬林...」、「所以說，圖片僅供參考」、「這小朋友看到會嚇哭吧！」、「人腫公主」、「這是阿拉丁吧？」、「再去泡一下紅豆水，會消水腫的」、「真豬美人魚」、「公主水喝太多了⋯」、「這是魚王」、「誰說人魚都是瘦的…搞不好是阿嬤養大的啊」。