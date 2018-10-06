患產後憂鬱症...新手媽怕「母乳不夠餓死寶寶」終自殺身亡！

新手媽罹患產後憂鬱症，怕「母乳不夠餓死寶寶」終自殺身亡。(圖/達志影像)

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先前台灣傳出多起母攜子自殺的事件，原因多出於「產後憂鬱症」。近日英國也傳出一起令人相當痛心的相關事件，一名新手媽媽因為罹患產後憂鬱症，深怕自己的母乳不夠多會餓死寶寶，在壓力造成情緒崩潰下，最終自殺離開人世。

綜合外媒報導，Magdalena Honour來自英國，一直都很喜歡小孩，成功與丈夫生下愛的結晶後，卻無法看著自己的寶寶長大成人。因為生產後的她，身心被嚴重影響，永遠都害怕自己有任何閃失，導致情緒過分緊張，時常感到焦慮。

據了解，Magdalena生前一直責備自己「奶水分泌不足」，時常跟丈夫表示自己的母乳不夠讓寶寶吃飽喝足，認為自己是個壞媽媽。但事實上，寶寶相當正常，活得非常好。

丈夫發現異狀後，趕緊帶她去看精神科，但還有人不斷取笑她是罹患了妄想症，因此讓Magdalena的產後憂鬱症更嚴重，深怕家人會因為她情緒問題，把寶寶從身邊帶走。最後Magdalena在寶寶兩個月大的時候，選擇在家自殺身亡，讓家人相當不捨。

對此，Magdalena的婆婆感嘆地表示，媳婦是個非常善良的好女孩，非常喜歡孩子，但因為生產後被憂鬱症困擾著，她選擇這樣的方式離世讓家人都非常心碎。

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