男友月薪300萬！拿白金鑽戒求婚 她秒打槍：這個太小了

男友拿鑽戒向她求婚，但她卻認為鑽戒「太小了」。(示意圖/達志影像)

友善列印

美國一名女子日前被月薪十幾萬英鎊(約為台幣300萬元)的男友求婚，但當對方拿出鑽戒的那一刻，她的臉瞬間就垮了，因為她覺得鑽戒上鑽石「太小了」，還上網PO文公審男友，沒想到卻被網友罵翻，讓她嚇得趕緊將文章刪除。

男友月薪300萬！拿白金鑽戒求婚 她秒打槍：這個太小了 原PO表示，男友送的鑽戒，不管是顏色、設計，都不是她喜歡的。(示意圖/達志影像)

女子在網站「MumsNet」發文，她表示日前男友突然向她求婚，一開始她又驚又喜，但當男友拿出白金戒指時，她卻失望極了：「我也原本以為會幸福、激動地接受，但那戒指真的太讓我失望了，我當下腦海裡只有一個詞『太小了』。」當下她也對男友擺出臭臉，對方當下也摸不著她到底怎麼了。女子表示對這枚戒指她談不上喜歡，雖然簡約的「單顆鑽石」是她喜歡的樣式，但鑽石對她來說太小了，加上戒指的顏色、設計都不是她喜歡的款式，這讓她更憤怒。

此外，這名女子表示：「男友每月薪水6位數耶，平常也很大方，但這枚戒指只要1674美元(約為台幣5萬元)，我以為他會買更貴的，跟我想像中的不一樣。」女子表示，男友對她的行為和想法感到很失望，但她卻認為自己沒有錯，「還有一些人對男友說我啥『只在乎戒指，根本不是未來的理想伴侶』。」她解釋，她只是希望可以和男友一起去挑選兩人都喜歡的戒指，這樣挑選到的款式一定是最特別、最具有意義的。

男友月薪300萬！拿白金鑽戒求婚 她秒打槍：這個太小了 男友事後得知原PO的想法，非常不能理解。(示意圖/達志影像)

但許多網友們並不領情，看完她的故事後，紛紛留言砲轟：「說實在的妳就是愛慕虛榮啊，解釋那麼多？」、「妳真的不覺得自己太貪婪嗎？」、「想要大鑽戒，妳就自己買」、「為妳的男友感到悲哀！」

沒水準！噁男火車上「刮腳皮」...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。