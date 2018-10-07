2018年10月07日 09:29 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

手機一充電就像被附身！自訂5萬豪華套房 她嚇到急拔線(影片來源/youtube/win chen)

有時為了省錢因此買盜版充電線，但你有想過，它竟能控制你的手機嗎？大陸浙江省金華市一名女子，日前幫iPhone手機充電時，手機竟自己動起來，在App間不斷跳動，甚至還欲「自行」訂購一間價值5萬的總統套房，讓她嚇得趕緊拔掉充電線。

根據《錢江晚報》報導，楊姓女子當天晚間11點多時，將手機放在桌上充電，豈料卻發現，手機竟自己開啟APP，並預覽住宿房間，好像被人遠端操控一樣「當時看到這個情況，我還在想你還能給我下單嗎？」，沒想到手機真的自動下單，欲訂定一晚10880人民幣(約新台幣5萬)的套房。

訂單產生後，手機隨後轉到微信支付，由於她微信綁定的銀行卡金額不夠，手機還自行挑選其他信用卡付款，嚇得楊女趕緊拔掉充電線。她透露，先前用這條充電線充電時，也曾出現不聽使喚的狀況，但曾未像這次還會自行訂房，於是她決定再次充電，將這詭異過程拍攝下來。

沒想到這次手機的模式，竟從4G被切換成2G，而原先設定好的螢幕錄影也被取消，她最終改拿朋友的手機拍攝，期間手機自行點進微信讀書；訂購火車票；留下評論等，且從晚間11時多至隔日凌晨4時左右，只要插上充電線，手機就會不受控的跳動，讓楊女一整晚都不敢再充電了。

楊女朋友則懷疑，充電頭可能被裝入遙控晶片，建議拆開查看，是否有小芯片，還有專業人士認為，充電頭可能被植入了「木馬程式」，才會導致出現被入侵的現象。據了解，日前其實也出現過類似狀況，若插上非原廠的充電器，手機就會像被駭入一樣，改為原廠的就會恢復正常。

而浙江省質量技術監督局人員指出，目前還未接過類似案件，但先前曾發生過，有心人士在充電器或行動電源安裝惡意程式，或盜取個資事件，而他們也會持續關注此案件，若確認有企業生產類似產品，將會對其規定查處。