2018年10月07日 12:11 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

農夫買石頭擋門！30年後好奇檢驗 價值竟高達300萬(影片來源/youtube/Central Michigan University)

別小看不起眼的石頭，有時它的價值可能超乎預期。美國密西根州中部小鎮艾德莫爾（Edmore），一名農夫購買農場時，連帶買下原屋主的隕石收藏，之後更把它用來當擋門石，30年後農夫見販售隕石的報導後，於是將隕石拿去檢驗，沒想到它價值竟高達10萬美元（約新台幣308萬）。

綜合外媒報導，農場主人於1988年，買下艾德莫爾（Edmore）一處農地，當時原屋主還向他展示了一個奇異的大石頭，農場主人憶述「當時屋主指，他在1930年某一晚，發現有隕石落在附近，於是隔天他就與家人，在火山口附近挖到隕石，當時感覺它依舊熱熱的，之後將它作為收藏品」。

農夫連帶隕石與農場全部買下，而他對隕石也沒研究，之後便將它用來當擋門石，直至今年1月，得知有人撿到隕石後，將其變賣的新聞，於是他就將隕石拿給中密西根大學地質學教授莫娜（Mona Sirbescu）檢驗。

莫娜對此表示，過去18年來經常接到民眾帶石頭來檢查，但都只是「類似隕石的其他物質（meteor wrongs, not meteorites）」，直到收到農夫的隕石後，結果讓她驚訝不已，它透露這顆隕石重約22.5磅，內含88%為及12%鎳，興奮的表示「這是我生命中最寶貴的標本」。

該顆隕石是當地發現第6大顆，粗估價值高達10萬美元(約新台幣308萬)，而該顆隕石也以發現地點「艾德莫爾（Edmore）」命名，目前正在求售。莫娜表示，隕石通常會被博物館購買並展出，或售給收藏家、想從中獲利的賣家。