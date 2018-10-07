成人都說難！小學逼「12分鐘吃光午餐」 媽淚訴：女兒瘦1公斤

2018年10月07日 14:20 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般人都知道吃飯細嚼慢嚥對身體比較好，用餐時若狼吞虎嚥可能會導致胃痛等不適。美國華盛頓州一名27歲媽媽馬塔瓦(Brindi Matava)臉書上控訴，她的5歲女兒從9月上小學讀書後，莫名瘦了1公斤，日前她到學校觀察才發現學生們吃午餐只有12分鐘，讓她看到當場心痛落淚。

綜合外媒報導，華盛頓州肯特有一名27歲媽媽馬塔瓦為了5歲女兒相當苦惱，因為她發現女兒從9月上小學後，體重從17公斤降到16公斤，她常常帶回完整的餐盒，盒內的餐點幾乎什麼都沒吃；馬塔瓦對此非常憂心，於是在2日前往小學一探究竟，才發現女兒排隊夾完菜後，只剩下12分鐘的時間把午餐吃光，她覺得校方很離譜，直言「這情況讓我心痛，看著看著就哭了」。

有另一名小學生的媽媽也附和，自己曾到學校和女兒共進午餐，也讓她得知原來女兒用餐只有短短12分鐘，時間內還要排隊夾菜等，代表實際上用餐的時間根本不到12分鐘；其他家長則紛紛表示小孩都反應過這個問題，「他們常常帶完整的餐盒回家，說自己沒時間吃午餐，上學時還常常胃痛」。

肯特學區的發言人則對此回應，老師們都很積極督導學生秩序，確保她們都有責夠的用餐時間和休息時間，如果有學生「需要更多的時間」，家長能提出要求，校方也會配合。不過，馬塔瓦還是很難過，痛批「根據法律成人都有30分鐘用餐，為什麼小孩不能有相同的權利？」

馬塔瓦氣憤地說出女兒讀小學遇到的窘境，意外掀起其他家長熱議，許多人都力挺馬塔瓦的說法，忍不住抱怨「我是個成人，12分鐘吃完飯都有點困難，何況是5歲小孩」、「我從事教育業超過25年，認真覺得午餐時間是重要的教育過程」。