地震意外揭男友偷吃 警報簡訊狂響讓她暴怒：為什麼有2支手機？

現代科技發達，像是碰到地震時，會有地震警報系統寄送簡訊通知民眾，讓人能及時做好準備。日本最近災害頻傳，尤其地震一個接著一個，造成許多地區受影響，但有一名網友分享坐電車時遇到地震，結果一名男子因為警報簡訊被女友發現擁有2支手機，當場暴怒質疑他偷吃，讓其他乘客全都傻眼。
據日媒《SORA NEWS 24》報導，最近有一名網友「まっつー」在推特發文，提到自己日前搭乘一輛擠滿人的電車，但所有乘客的手機幾乎同時響起「地震警報」，不久後就發生地震，所幸沒造成任何人傷亡，但這個地震卻讓一名男子「偷吃」被揭穿。
原來在地震警報響起時，有一名男子的包包裡發出2支手機傳來的鈴聲，讓他的女友氣得大聲質疑，「為什麼你有2支手機？你從來都沒跟我說你有第2支手機，這是怎麼回事？」，男子當下一臉恐慌，什麼話都答不出來；這尷尬的場面讓其他乘客也十分傻眼。
但有不少網友覺得男子太笨，明明可以想出其他理由應對，「他應該說是他工作專用的手機」、「可以說手機是『老媽專用』」、「就說拿來玩遊戲的手機啊」。
満員電車の中で乗客のスマホが緊急地震速報で一斉に鳴ったんだけど、カップルの男の方がスマホを2台持っていたらしく慌てて止めていたものの、彼女らしき人に「は？なんでスマホ2台持ってんの？あたし知らないんだけど。どういうこと？」と問い詰められてて、マグニチュード8どころではなかった。— まっつー (@MeinerLacrima) 2018年10月3日
文章來源：SORA NEWS 24