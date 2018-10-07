地震意外揭男友偷吃 警報簡訊狂響讓她暴怒：為什麼有2支手機？

2018年10月07日 15:44 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

現代科技發達，像是碰到地震時，會有地震警報系統寄送簡訊通知民眾，讓人能及時做好準備。日本最近災害頻傳，尤其地震一個接著一個，造成許多地區受影響，但有一名網友分享坐電車時遇到地震，結果一名男子因為警報簡訊被女友發現擁有2支手機，當場暴怒質疑他偷吃，讓其他乘客全都傻眼。

據日媒《SORA NEWS 24》報導，最近有一名網友「まっつー」在推特發文，提到自己日前搭乘一輛擠滿人的電車，但所有乘客的手機幾乎同時響起「地震警報」，不久後就發生地震，所幸沒造成任何人傷亡，但這個地震卻讓一名男子「偷吃」被揭穿。

原來在地震警報響起時，有一名男子的包包裡發出2支手機傳來的鈴聲，讓他的女友氣得大聲質疑，「為什麼你有2支手機？你從來都沒跟我說你有第2支手機，這是怎麼回事？」，男子當下一臉恐慌，什麼話都答不出來；這尷尬的場面讓其他乘客也十分傻眼。

但有不少網友覺得男子太笨，明明可以想出其他理由應對，「他應該說是他工作專用的手機」、「可以說手機是『老媽專用』」、「就說拿來玩遊戲的手機啊」。