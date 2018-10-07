2018年10月07日 15:49 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

生命總會走到盡頭，最難過的就是身旁的親人，因此還有時間相處時，更要懂得珍惜。有一名網友在臉書抱怨，以前經期來時常痛得受不了，因此媽媽都會煮麻油蛋給她吃，當時總讓她吃到飆淚，但如今她卻再也吃不到了，此篇文章讓不少網友都落淚。

一名女網友在《爆怨公社》表示，國中的時候因經期不順，導致她每次月經來時，都會痛到受不了，而母親總是會煮麻油蛋給她吃，由於酒味都相當重，因此原PO喝完時，都會被辣的哇哇大叫，甚至飆出眼淚，而且母親還堅持要她將薑片一起吃完。

原PO接著難過地提到「媽媽去年過世了，常常想煮媽媽的拿手菜，卻總是少一味」，儘管只會做最簡單的麻油蛋，但在濃濃酒味的碗裡，她似乎還能聞到母親的味道，彷彿媽媽為她又做了一道料理，最後更抱怨「媽，照你的方法一口氣喝完，還是很辣耶！辣到眼淚都流不停…」。

媽煮「麻油蛋」幫補身！她淚怨酒味重 原因惹哭網友(圖翻攝自/爆怨公社)

不少網友也感動的表示「妳的麻油蛋怎麼有洋蔥啦！」、「不是辣，是對媽媽的思念」、「我也是靠這一味來懷念媽媽的味道」、「這篇比薑片更讓人覺得眼睛辣」、「生理期過後，我媽都會煮四物雞湯或四物排骨，生小孩時是全酒雞湯，對我最好的是媽媽，現在她癌症，換我照顧她，只能說能吃到健康媽媽煮的菜是最幸福的時刻」。

不少人也思念起過世的親人「我爸也是會弄這個給我們吃，我家三個女兒⋯爸爸剛走二個月」、「我的情人爸爸也會煮這麻油蛋給我吃，祂也離開2年多，好想爸爸的麻油蛋」、「記得小時候常抽筋，阿嬤常煮麻油加鵪鶉蛋，說這是偏方，就不抽筋了！我想妳了~阿嬤」、「常嫌媽媽不會煮，但現在想吃就真的只能用想的了」。