少女遭8人扒衣圍毆侮辱 「5人未滿14歲不處罰」網氣炸：罰家長

2018年10月07日 20:16 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

在求學時期容易發生霸凌的狀況，常常導致被害者留下慘痛的陰霾。最近大陸海南發生一起可怕的圍毆事件，一名黃姓少女被8人年紀差不多女男女猛打，有人更動手掀起她的上衣，一邊用言語侮辱她；事後打人的男女都被逮捕，但令人氣憤的是，其中5人因為滿14歲警方無法處罰，讓網友痛批「強烈要求罰家長」。

綜合陸媒報導，4日海南文昌的一名林姓少女帶了另外8名朋友到一間茶館喝茶聊天，眾人聊天的過程中，林女講到自己先前被打但黃女站在旁邊沒有出手幫忙，讓她越講越氣憤，結果其中一名陳姓友人竟提議，要林女把黃女約出來，再把她帶到附近的空地圍毆。

因為打人的少男少女有5名未滿14歲，警方不予處罰，只能請其監護人加強管教。(圖/ 翻攝自微博影片)

黃女赴約後，果真被一群人圍起打狂揍猛打，甚至有人動手將她的上衣掀開，想要讓她當眾出糗，也有不少人邊打邊用說一些難聽的話侮辱她；後來圍毆黃女的少男少女通通被逮捕，黃姓受害女子是一名休學的國中生，而打人的共有3男5女，但有5人未滿14歲，依法不予處罰，只能請監護人嚴加管教。

最後警方將參與打人的少男少女中其中3名已滿14歲的，處以行政拘留15天，還要罰款1000元(約新台幣4477元)，但因為他們是初犯，所以不執行行政拘留。

不過，當地網友聽到霸凌打人的加害者幾乎沒受到處罰，紛紛痛批「對於不予處罰的那幾個，強烈要求罰家長」、「那未成年豈不是無法無天」、「這種小孩不罰，長大了等他們殺人」、「如果我女兒被這樣打，打人的還不用被處罰，那就是逼我自己替女兒討公道，到時候出事情又罰我，這什麼邏輯」。