婆媳鬧翻！婆婆被逼下車走高速公路3公里 兒冷眼看她落寞背影

婆媳鬧翻！婆婆被逼下車走高速公路3公里 兒冷眼看她落寞背影(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

俗話說家家有本難念的經，「婆媳問題」在一些家庭就是一件相當頭痛的事！大陸重慶有一戶人家趁著十一長假出遊，途中婆媳因為關車門太大力發生爭吵鬧翻，媳婦竟趕婆婆下車，害她徒步走了高速公路3公里才被發現；事後警方帶她找到家人，兒子態度冷淡，還替老婆說話，讓眾人看傻眼。

婦人堅稱自己被媳婦趕下車，要她自己走路。 婦人堅稱自己被媳婦趕下車，要她自己走路。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

綜合陸媒報導，大陸當地適逢十一長假，許多人帶著家人出遊，6日在重慶網上海的高速公路上，有一名中老年婦女徒步走在高速公路上，拖著落寞的背影走進隧道，旁邊還有呼嘯而過的車輛，看起來十分危險；有民眾通報後，交警才趕往現場詢問婦人發生什麼事，她才無奈道出自己被媳婦趕下車。

婦人向交警表示和老公及兒子媳婦出遊，在一處休息站要下車後，她不小心關門太大力，媳婦就兇她，「妳下去自己走路」，讓她聽完氣得馬上下車自己走。交警知道婦人徒步走在高速公路的原因後，馬上聯繫她的家人，並開車前往與她們會合。

當交警帶著婦人與其家人碰面時，她的兒子的口氣卻相當不友善。 當交警帶著婦人與其家人碰面時，她的兒子的口氣卻相當不友善。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

當婦人與家人碰面時，她的兒子一開口就語氣很差，「上個廁所出來，妳人就不見了，我們在休息站到處找，電話打了十幾通都不接」，結果婦人直接回嗆「媳婦喊我下來走路」，兒子卻辯稱「哪個人喊妳下來走路」，連媳婦也跟著附和，「哪個喊妳走路？我沒有說過這句話，沒有喊過妳走」；後來在你一言我一語的辯論下，交警只好出面調解，婦人才甘願重新上車，但這家人最終被警方開罰。

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