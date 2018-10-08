為學分做學伴！非洲留學生稱酋長 女大生獻身才知被騙

為學分做學伴！非洲留學生稱酋長 女大生獻身才知被騙(示意圖/達志影像)

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／綜合整理

畢業前學分若不夠，許多學生會想盡辦法將學分湊齊。大陸浙江一名女學生即將畢業，但卻面臨學分不夠的窘境，於是在教授的建議下，擔任一名非洲留學生的學伴，豈料對方自稱是酋長後裔，多次向她說情話，讓女學生心動墜入愛河，更與對方發生關係，豈料之後對方卻對她已讀不回，她才知自己被騙了。

根據《英國廣播公司》報導，大陸不少學校為了吸引外國學生入學，每年祭出生活補助費約6至10萬人民幣（約新台幣27萬元至45萬元），還提供新蓋的宿舍，就連招生簡章上，還打著有「美麗的學伴」的招牌，強迫校內女學生當學伴、參加聯誼，讓不少學生因此感到不滿。

日前浙江有一名大四女學生在微博控訴，由於她即將要畢業了，但學分卻不夠畢業門檻，於是在教授的建議下，擔任系內一名非洲留學生的學伴，陪伴對方練習說中文，就可換得學分，女學生起初認為，只要透過社群軟體交流就好，因此就接下這個任務。

先前就有不少學生，抱怨學校為了吸引外籍學生，都給他們最好的設備與補助 先前就有不少學生，抱怨學校為了吸引外籍學生，都給他們最好的設備與補助(圖翻攝自/微博)

豈料對方一開始就要求學「你很漂亮」這句中文，更每天說給女學生聽，儘管她認為對方長相不帥，但仍被非洲留學生的真誠感動，兩人認識一星期就約見面，非洲留學生還自稱，自己是酋長後裔，畢業後就要回國接重責大任，之後女學生因動情，與對方發生關係。

但沒想到，非洲留學生事後先以考試為由，不再與女學生見面，過了10天後，仍等不到對方回應，於是她便向教授詢問，才得知對方竟抱怨她小氣，因此想換學伴，這才知道自己被騙上床，氣得想向學校申訴，但又想到學校較偏袒留學生，這件事情也不會獲得公道，最終只能在網路上，抒發自己的心情，並呼籲其他女學生，不要再被騙了。

先前就有不少學生，抱怨學校為了吸引外籍學生，都給他們最好的設備與補助 先前就有不少學生，抱怨學校為了吸引外籍學生，都給他們最好的設備與補助(圖翻攝自/微博)

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