2018年10月08日 09:22 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

學霸結婚就是不一樣！大陸安徽一對新人，近日舉辦婚禮，不過想娶學霸新娘可不容易，她先將鞋子藏進保險箱，要解開超高難度的數學題，才能獲得解鎖密碼，抱得美人歸，不過新郎最終只解出一題，另一題則是靠紅包換來，新娘也笑著說「一定要難為一下新郎，這樣以後才能對我好一點」。

學霸新娘出迎娶關卡！爆難題目新郎解不開 急用紅包換答案(圖翻攝自/人民網)

綜合陸媒報導，新郎段能東日前在老家舒城舉辦婚禮，迎娶小他一屆的學妹劉穎，而他們都是中科院寧波材料技術與工程研究所畢業，可說是夫妻倆都是學霸。根據當地的習俗，婚禮有一個環節，新郎必需找到婚鞋，新娘才能起身出嫁。

學霸新娘出迎娶關卡！爆難題目新郎解不開 急用紅包換答案(圖翻攝自/人民網)

因此女方在迎娶現場，擺放了一個保險箱，並設置4個數字的密碼，新娘笑著說「我把鞋子藏在保險箱裡，而密碼就是兩道數學題的答案」、「一定要難為一下新郎，這樣以後才能對我好一點」，而親友看見題目後，不禁替新郎捏一把冷汗，更詢問若解不出來，是否可以用紅包換答案，沒想到卻遭新娘拒絕。

學霸新娘出迎娶關卡！爆難題目新郎解不開 急用紅包換答案(圖翻攝自/人民網)

當時親友都在等他解出來答案，豈料不只新郎解不出來，就連現場的高材生也都陣亡，段能東最後只解出一題，另一道則是用紅包換取，他笑著表示「好多年沒做高等數學題目」，儘管題目很難，但對於這樣的婚禮很難忘「將來好好練題，給各種生活試題答個滿分」。