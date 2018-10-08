工作10小時被嗆錢好賺 她怒回「這命案現場給你洗！」

2018年10月08日 10:39 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

一名從事殯葬業的陳姓女網友，日前在網路上發文表示自己是遺體修復師，每次工作時間動輒8至10小時起跳，沒想到卻收到一堆酸民私訊「賺很大」，讓她爆氣回嗆「這種錢如果你喜歡，你也可以來賺。這命案現場給你洗！」

陳姓女子日前清晨5時許，在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，正在進行遺體修復工作，每次工作時間動輒8至10小時，必須相當專注及細心，「將粉碎性大體恢復成正常完整的樣子，交還給家屬。是我們最大的責任。」不料卻有不少酸民私訊她「感覺好好賺喔」、「妳感覺好有錢」、「這行就是賺錢」等。

陳女今（8日）無奈表示，「我只想說的是，我們很辛苦，三更半夜還要清洗意外現場。這不是警察的事、不是家屬的事，這是我們禮儀公司的事！這種錢如果你喜歡，你也可以來賺。這命案現場給你洗！」

她強調，遺體修復是她附加的工作，本職還是禮儀公司，並道出這一行的辛酸，「一年四季、一天24小時，我們沒有休假日，只要電話一響，就是趕著出門。不管妳在哪裡！不管幾點！已變屍綠長蛆的、上吊、跳樓、沒有我們去抱，請問誰敢動？」

「洗澡洗到一半也要出門、上大號上到一半也是要憋起來出門。沒時間陪伴家人，沒時間打扮自己，更別說有多餘的時間吃飯跟睡覺。生病發燒月經來肚子痛腸胃炎等等，都沒資格休息！」只因為她深知亡者家屬此刻最需要的便是她的協助，「我們的錢是用命換的。一天當72小時再（在）用。但我從來不覺得累，能給家屬安心，讓亡者有尊嚴的離開，一直是我的初衷。」

陳女說，「我們沒有很好賺，如果你願意把一天當72小時用，一個禮拜睡不到24小時瘋狂的加班，我相信你們也能賺這麼多的錢。其實不是我多愛做這工作，我只想把我會的以及我的專業，奉獻給真正需要的人罷了…」

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言回應「辛苦了，這是值得尊敬的職業」、「很多人都是這樣的，酸葡萄心態，只看別人結果不看過程！」。

也有同業分享自身經歷「這個工作不是一般人能勝任的，講話酸的像醋的人，鼓勵你們自己去做做看，把浸泡在水塔中的腫脹遺體抱出去卻喝了一堆屍水，幫忙無名水流屍找家回去，還得把屍體上的指紋皮仔細割下，再逐一貼在自己指頭上於指紋建檔書上捺按亡者指紋，夜晚接到電話到山上接無名屍，但礙於檢察官下班了無法驗屍所以不能移動屍體，只能呆坐在現場陪著屍體枯坐一晚等天亮驗屍後才能處理後續流程！」