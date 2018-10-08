俄男鼻塞難呼吸！淡定拿20公分刀插頭：想用頭吸氣

俄男鼻塞難呼吸！淡定拿20公分刀插頭：想用頭吸氣(圖翻攝自/鏡報)

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俄男鼻塞難呼吸！淡定拿20公分刀插頭：想用頭吸氣(影片來源/youtube/In your brain now)

俄羅斯一名41歲男子，日前因鼻塞導致他難以呼吸，沒想到他竟突發奇想，決定用頭部呼吸，將8英寸（約20公分）長的刀子插進腦袋，隨後民眾經過田野時，發現頭上插著一把刀的男子，嚇得趕緊報警，所幸他沒有傷害到腦部，連醫師都驚呼是奇蹟。

根據《鏡報》報導，警方接獲報案後，立即趕至頓河畔羅斯托夫（Ростова-на-Дону），當時看見尤里（Yury Zhokhov）坐在田野中，而頭部插著一把刀，頂部裂了好大一個縫，但意識仍相當清楚，還能正常的說話，警方被嚇得狂叮嚀「你好好坐在那，不要亂動也不要彎腰」。

尤里淡定的向警方表示，因為他鼻塞好幾天「我的鼻子無法呼吸，所以就想刺穿頭部，用頭呼吸」，便拿出20公分的廚房刀具，往頭部插進去想開洞，沒想到插到一半就卡住了，讓他的頭也無法呼吸。尤里送醫後，查看X光照片發現，刀柄恰好插進兩大腦的中間。

俄男鼻塞難呼吸！淡定拿20公分刀插頭：想用頭吸氣 俄男鼻塞難呼吸！淡定拿20公分刀插頭：想用頭吸氣(圖翻攝自/鏡報)

醫師驚訝的表示，尤里能活下來是奇蹟，而刀柄插進去的位置很深，由於不敢貿然將刀取出，便請神經外科專家幫忙，刀才成功從尤里頭部取出。院方透露「這景象真的很恐怖，就連經驗豐富的護理師，看見時也感到相當害怕」。據了解，尤里出生於頓涅茨克(Donetsk)，原本在頓河畔羅斯托夫一間工廠擔任技術員，曾有進出精神病院的紀錄。

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