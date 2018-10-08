哈利波特、跩哥7年後再合體 蒼老崩壞還禿了！

2018年10月08日 13:29 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

英國作家JK羅琳的《哈利波特》（Harry Potter）在全球掀起魔法狂潮，更成為世界經典，系列電影雖然已經在2011年劃下句點，但劇中許多演員仍活躍在螢光幕前，其中飾演男主角「哈利波特」的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）近來跨界成為舞台劇演員，日前與「跩哥馬份」湯姆費頓（Tom Felton）的合影，卻讓影迷不禁感嘆兩人形象大崩壞。

丹尼爾近期參與的舞台劇《The Lifespan of A Fact》，日前在紐約演出，湯姆費頓特別到場支持，還在個人IG上傳與丹尼爾的合照，電影《哈利波特》中原本死對頭的2人，7年後再度同框，勾起不少影迷的回憶，紛紛留言驚呼「哈利和馬份永遠都不會像現在這樣，不過還是很棒」、「這畫面真的太美好了，我已經哭了」。

不過照片中兩人滄桑的外表，與過去青澀模樣相去甚遠，29歲的丹尼爾留起了絡腮鬍，看起來略顯老態，就連逐漸淡出演藝圈的湯姆費頓，也被網友質疑髮際線愈來越高，滿臉鬍渣的樣子，看起來更是憔悴不少，不說沒人知道他才剛過31歲生日。

7年後再度同框的兩人，滄桑外表與過去青澀模樣相去甚遠。（圖／翻攝自IG）