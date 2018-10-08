6旬便秘婦得一「排便小秘訣」並改良 竟讓她成了億萬富翁！

2018年10月08日 14:08 王佐銘

6旬婦飽受便秘之苦...她得一「排便小秘訣」並改良 竟讓她成了億萬富翁！

對於許多有「便祕」困擾的民眾來說，如果每天都能暢快大便，那真的是件很幸福的事情！不過對於美國這名婦人，她的幸福可遠勝於此，原本長年便秘的她，自從聽到了一個排便小秘方，與家人加以改良後，竟然成功申請了專利，並替她賺進大筆財富，甚至還讓他們全家躍生成億萬富翁！

據外媒報導，美國猶他州一位名叫Judy Edwards的女子，因為她多年來都有著便秘的困擾，且隨著年齡越大，便祕的症狀也越來越嚴重。由於實在是太難受，Judy決定去就醫，但讓她沒想到的是，醫生卻只建議她在上廁所的時候踩著一個小板凳。她起初並不太相信，但沒想到回家如廁時，一坐下去便覺得效果非常好，因此她也決定將這個小秘訣告訴家人。

看著家中兩老的便秘症狀有著這麼神奇的改變，Judy的兒子Bobby似乎從中看見了商機，他決定要把小板凳改良地更符合人體工學。因此他在板凳上設計了一個半圓形的缺口，以讓它更合適環繞馬桶的造型，並將產品命名為「Squatty Potty」，先生產幾個分送朋友後，待對方們也同樣給予一致好評，便與父母決定籌錢量產。

2011年，Bobby與父母籌了35000美金(約新台幣108萬元)後，便開始量產「Squatty Potty」。在第一年時，他們一家人只銷售了17000美元的小凳子，還不到當時籌備的資金一半，但他們並沒有放棄，反而不斷想著業績不好的原因。後來意識到可能是成本過高了，因此他們決定將材料改良為塑膠，並且外包給中國廠商進行製造。沒想到這樣的舉動，因而讓他們賺取了大量財富。

短短五年間，「Squatty Potty」的年銷售而已經飆升到1600萬美元，相近於新台幣5億元，且銷量還持續再攀升，讓他們一家人瞬間成為了億萬富翁。

對此，Judy指出，自己在將近60歲才知道這個排便小秘訣實在相當可惜，若是能早點知道，就不會飽受便秘困擾這麼多年。兒子Bobby則表示，因為人類的結腸有一個結，而它一般來說都會保持閉鎖著，在排便的過程中若只要有正確的姿勢，就能將那個結打開，便能讓排便順暢，所以生產了那個「Squatty Potty」，為的就是方便民眾成功找到那個正確的姿勢，以免讓大家都受著便祕之苦。