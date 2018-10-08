任性女高速公路「掉頭逆向」 走錯路硬闖結果GG了！

2018年10月08日 14:18 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

許多駕駛都不喜歡遇到塞車，尤其在車陣中又出現三寶，更會讓人一肚子火！日前大陸成都往汶川的高速公路上出現一輛銀色轎車，女駕駛對後方車輛視若無睹，堅持「掉頭逆向」導致後方大塞車；後來交警上前瞭解，女子自稱走錯路才會鋌而走險，最終被罰款200元(約新台幣897元)及駕照遭扣12分。

綜合陸媒報導，先前大陸適逢十一長假，在假期間收費的高速公路小型客車總流量竟高達30325.13萬輛次，而在2日時，於成灌高速和都汶高速連接處石馬巷位置，有一輛銀色小客車原本停在路肩，突然駛近外車道並往內車道前進，但卻是以「掉頭逆向」的方式，瞬間造成後方嚴重塞車。

經交警上前瞭解，才知道廖女是因為走錯路，才會硬是要逆向。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

所幸四川高速交警及時透過監控系統發現該名女駕駛的違法行為，立刻上前瞭解發生什麼問題；原來該名廖姓女駕駛想在成灌高速都江堰出口離開，但走錯路上了都汶高速公路，只好鋌而走險不夠後方來車，為了能開到正確的路。

儘管交警得知廖女的原因，但仍依法予以罰款200元(約新台幣897元)和駕照遭扣12分的處罰。而廖女「任性的」行為讓網友相當不能接受，紛紛揶揄「罰這麼點不痛不癢，其他駕駛的時間不是時間？」、「因為這種駕駛的愚蠢行為害我塞車感覺很差」、「每個走錯路的都來這招就好了啊」。