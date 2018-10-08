同車朋友暈車！男友改讓她坐副駕 女友秒變臉怒甩門

同車朋友暈車！男友改讓她坐副駕 女友秒變臉怒甩門(示意圖/達志影像)

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／綜合整理

有些女性將副駕駛座視為「主權宣示」，若有人未經她同意坐，就像在向她宣戰一樣。大陸一名女子日前與男友，及情侶同事開車出遊，期間同車女伴因快暈車，男友便將她安排在副駕，這個決定讓女子不滿，事後更與男友吵架「男友直接安排她坐，他們在前面還有說有笑的，我心裡特别不舒服」。

根據《都市熱報》報導，26歲魏虹與27歲李姓男友交往5個月，日前他們趁十一長假，與余姓同事及其葉姓女友一同出遊，去程大家有說有笑，至目的地吃了烤魚，直到回程時，同事的女友抱怨因剛吃太油膩，導致她有點暈車，而李姓男友立馬讓對方坐到副駕，說「那你來前面，視野開闊就好了」。

這個舉動當場惹怒魏虹，坐在後座的她瞬間擺臭臉，好幾次男友問她話，她都有一搭沒一搭的回覆，李男也看出異狀，期間還忍不住提醒，要她不要擺臉色，這下讓她更火大，途中還表示要回老家，不與李男回租屋處，男友頓時也暴怒「你在裝啥？莫名其妙發脾氣，我受夠你了」。

魏虹氣得說出心裡話「給你說過，副駕駛位只能我一個女人坐，你安排的時候忘得一乾二淨？」，這時幫忙勸架的同事情侶也很尷尬，葉女不斷道歉，還向男友告知，兩人決定搭車離開，魏虹與男友卻越吵越兇，最後魏虹更氣得甩車門離開，事後表示「其實我也有點不舒服，他直接就安排她坐了，他們在前面還有說有笑的，我心裡特別不舒服」。

李男受訪時表示，當時是為了全車人著想，才會安排葉女坐副駕「如果她真的暈車吐了，大家都不舒服」，沒想到女友竟這麼小氣、愛計較，更抱怨「好好的假期，就這麼被她給毀了，還有同事關系，她還好意思說我有問題」。而余姓同事事後表示，對於魏虹一事感到抱歉，因女友未注意到這點，才會導致他們吵架。

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