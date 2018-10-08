郝柏村刻玉石「永在一起」送別亡妻 郝龍斌母放心離開

郝柏村刻玉石「永在一起」送別亡妻 郝龍斌母放心離開（圖／翻攝自郝龍斌臉書）

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／綜合報導

國民黨副主席郝龍斌母親郭菀華，上月11日在家人陪伴下安詳辭世，享壽97歲。郝龍斌今（8日）在臉書上貼文緬懷，寫出對母親的不捨與思念，他也提到父親郝柏村用玉石刻了「永在一起」送別母親，「要讓媽媽握著他的金石承諾，放心離開。」

郝龍斌上月12日透過聲明表示，母親郭菀華在全家人的陪伴下安詳離去，未來將遵母親遺囑，不設靈堂、不舉行公開追思儀式、懇辭花圈輓聯，未來擇日將家祭安葬，並感謝外界關心。郝龍斌今在臉書發文，「10月7日，全家人在家裡和媽媽道別，我們給媽媽送行。」

郝龍斌表示，媽媽生性內向害羞，容易擔心很多事，「爸爸和我在軍方和政界久經歷練，對各種攻擊抹黑，因為問心無愧都能處之泰然。可是每當狀況發生都讓媽媽擔心受怕，飽受驚嚇，甚至很多時候難以成眠，各種驚濤駭浪般的衝擊都由媽媽完全承受，世上虧欠媽媽最多的就是爸爸和我。」

郝龍斌透露，媽媽病中清楚表示，不插管、不急救，不要有任何痛苦，讓她好好的走，「但當我必須要簽署放棄急救同意書，心中還是有太多的掙扎痛苦。我發現我並不如自己想像中的勇敢和決斷。我告訴我自己「媽媽：我愛妳！所以讓妳好好離開我」、「不忍心讓妳受苦，所以忍痛讓妳走！」

郝龍斌說，媽媽彌留時，爸爸含淚握著媽媽的手說「謝謝妳！我要永遠和妳在一起！」媽媽用她僅有的力氣，回答了一聲「嗯！」，這是媽媽生前留下的最後一句話。爸爸堅持要陪媽媽最後一夜，送她最後一程，全家人在10月6日接媽媽回家陪她度過最後的時光，爸爸用玉石刻了「永在一起」四個字放在媽媽手裡，要讓媽媽握著他的金石承諾，放心離開。

郝龍斌也說，媽媽最放心不下的是爸爸，「從她身體明顯衰退，就多次跟我提起，要我好好照顧爸爸的健康，要我好好照顧我的兄弟姊妹。」最後，他忍不住喊話，「媽媽，妳放心的走！妳交待的事我全部都會記得做到。關於妳的一切，全都牢記在我心底。媽媽！我想妳，我愛妳。」

貼文曝光後感動不少網友，紛紛留言回應「郝伯伯真是浪漫有情」、「賢妻良母 典範長存 節哀」、「可敬的家族～真情的凝聚令人欽羨」。

郝柏村刻玉石「永在一起」送別亡妻 郝龍斌母放心離開 郝龍斌在臉書上緬懷母親。（圖／翻攝自郝龍斌臉書）
郝柏村刻玉石「永在一起」送別亡妻 郝龍斌母放心離開 郝柏村用玉石刻了「永在一起」送別髮妻。（圖／翻攝自郝龍斌臉書）
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