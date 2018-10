2018年10月08日 15:15 賈恩祺

13歲的警犬路易斯,曾為英國諾桑比亞警局服役將近10年,前些日子牠不敵歲月,在散步後數小時躺在主人的懷中,到天堂當小天使了。

路易斯和亨利曾擔任搭檔攜手完成許多案件(圖/翻攝自Northumbria Police)

路易斯和英國員警亨利是一對好搭檔,兩人合作無間,曾多次抓捕罪犯以及巡迴失蹤者,牠更曾拯救過一名企圖自殺的女子,當時他們正在尋找失蹤女子,雖然搜尋範圍廣闊,但靠著路易斯靈敏的嗅覺迅速聞到女子的氣味,將亨利帶到高架橋附近的林地,救出被困在蘆葦地的女子,他們也因為這次事件獲得了「警犬隊實務和人道工作年度大獎」(Police Dog Team Operational and Humanitarian Job of the Year)。

2015年路易斯退休後,亨利將牠領養並表示自己從路易絲8個禮拜大時就開始照顧牠,一起共度很多日子,雙方已然成為彼此的家人。前陣子,路易斯因年邁即將過世,亨利帶牠去最後一次散步,回來幾個小時後,路易斯便躺在主人亨利的懷中離世,儘管心中難過,亨利表示:「我還是很開心牠和我的家人一起度過了3年的退休生活」。