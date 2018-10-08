魚販叫賣黑色長角怪魚 「大叔想煲湯」內行人驚呆：細菌多又臭

魚販叫賣黑色長角怪魚 「大叔想煲湯」內行人驚呆：細菌多又臭(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

友善列印
／綜合報導

平常人對沒見過的事物總是充滿好奇，尤其在大自然中有數不盡的物種，往往讓人看了嘖嘖稱奇。最近大陸廣東有一名魚販在街邊賣魚，但所有人被他販售的魚嚇壞，因為魚「長得惡毒又有角」，吸引許多民眾圍觀拍照；有內行人跳出來解惑，表示怪魚叫做清道夫魚，不建議食用，因為細菌多又有可怕的腥臭味。

綜合陸媒報導，7日廣東佛山有一名年約70歲左右的魚販，蹲在街邊叫賣，但他賣的是一種外型奇特的怪魚，全身黑又長角被民眾稱「長得惡毒」，魚販稱自己也未曾見過這種魚，光是一個早上就有百位村民好奇詢問，但他也說不出一個答案。

有內行人跳出來解惑，表示怪魚其實叫做清道夫魚，不建議食用。 有內行人跳出來解惑，表示怪魚其實叫做清道夫魚，不建議食用。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

儘管有許多人圍觀拍照怪魚，魚販也早就喊出1斤10元(約新台幣45元)的價錢，但不少人都認為怪魚不能吃，而且看起來好像有毒；不過，沒多久有一名中年男子掏錢買魚，還表示要回家「煲湯喝」。

魚販賣怪魚的影片被分享到網路上，有內行人跳出來解惑，表示影片中的怪魚叫做清道夫魚是甲鯰魚科的，而牠的習性就是喜歡吃水族箱的髒東西，有淨化水質的功能，故而得名「清道夫魚」；有許多民眾因此喜歡飼養清道夫魚，但牠在大陸目前沒有天敵，若隨意放生可能會造成原生魚類滅絕。

而有另一名網友看到有民眾買清道夫魚準備煲湯，忍不住出言相勸，「清道夫魚是外骨骼魚，外頭堅硬、骨頭多肉少，營養價值又低，平常又是吃髒東西，所以腹內細菌多，味道腥臭，所以一般不建議食用」。

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