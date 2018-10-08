兒子患病難行走！母揹他爬長城 淚喊：要做他的腿

兒子患病難行走！母揹他爬長城 淚喊：要做他的腿(圖翻攝自/梨視頻)

友善列印
／綜合整理

從小就患病，對於一個孩子而言，不僅對未來失去希望，就連看世界的機會都沒有。大陸河北保定市一名母親，育有一對兒女，但她的兒子卻患上「背肌無力」，導致他腳越來越無力，看在做母親的眼裡格外心疼，於是她希望趁孩子還能動時，揹著他到處看這個世界，更表示「我要做他的腿」。

根據《梨視頻》報導，居住於唐縣的劉娟娟，與丈夫育有一對兒女，是一個幸福的家庭，但9歲兒子卻患有「背肌無力」，身體的肌肉無法正常生長，導致他腳越來越無力，為了讓孩子有機會看世界，於是她趁兒子還有些體力時，帶她至大陸各地旅遊，一起去看瀑布、爬長城，還去找在太原工作的爸爸。

劉娟娟趁十一長假，帶著孩子四處旅遊，還去找在外地的父親 劉娟娟趁十一長假，帶著孩子四處旅遊，還去找在外地的父親(圖翻攝自/梨視頻)

劉娟娟表示「生命不息，運動不止，雖然我兒子哪都不能去，我要做他的腿，我要帶他去看千山萬水」，由於家境不是太富裕，因此只能在大陸旅遊，雖然過程很辛苦，但因兒子很喜歡旅遊，每當看見孩子的笑容時，她就覺得一切都值得了。

劉娟娟說到兒子，堅強的她也忍不住紅了眼眶 劉娟娟說到兒子，堅強的她也忍不住紅了眼眶(圖翻攝自/梨視頻)

她更提到為了兒子，放棄自己的夢想與工作，及陪伴女兒的時間，一個人帶著兒子旅遊、做復健。網友也難過的表示「母愛是無私的」、「兒子得了這樣的病，其實母親心裡會非常自責」、「想到當時未全癱去北京求醫時，爸爸也說了同樣的話，然後背著我去了長城，如今盡管坐上了輪椅，依舊可以坐著輪椅看世界了，未來很好，願小朋友順利」。

影片由此看

功成身退 英勇警犬在主人懷中... 捨不得花錢 卻拿2千給女兒：...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。