兒子患病難行走！母揹他爬長城 淚喊：要做他的腿

2018年10月08日 15:52 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

從小就患病，對於一個孩子而言，不僅對未來失去希望，就連看世界的機會都沒有。大陸河北保定市一名母親，育有一對兒女，但她的兒子卻患上「背肌無力」，導致他腳越來越無力，看在做母親的眼裡格外心疼，於是她希望趁孩子還能動時，揹著他到處看這個世界，更表示「我要做他的腿」。

根據《梨視頻》報導，居住於唐縣的劉娟娟，與丈夫育有一對兒女，是一個幸福的家庭，但9歲兒子卻患有「背肌無力」，身體的肌肉無法正常生長，導致他腳越來越無力，為了讓孩子有機會看世界，於是她趁兒子還有些體力時，帶她至大陸各地旅遊，一起去看瀑布、爬長城，還去找在太原工作的爸爸。

劉娟娟趁十一長假，帶著孩子四處旅遊，還去找在外地的父親(圖翻攝自/梨視頻)

劉娟娟表示「生命不息，運動不止，雖然我兒子哪都不能去，我要做他的腿，我要帶他去看千山萬水」，由於家境不是太富裕，因此只能在大陸旅遊，雖然過程很辛苦，但因兒子很喜歡旅遊，每當看見孩子的笑容時，她就覺得一切都值得了。

劉娟娟說到兒子，堅強的她也忍不住紅了眼眶(圖翻攝自/梨視頻)

她更提到為了兒子，放棄自己的夢想與工作，及陪伴女兒的時間，一個人帶著兒子旅遊、做復健。網友也難過的表示「母愛是無私的」、「兒子得了這樣的病，其實母親心裡會非常自責」、「想到當時未全癱去北京求醫時，爸爸也說了同樣的話，然後背著我去了長城，如今盡管坐上了輪椅，依舊可以坐著輪椅看世界了，未來很好，願小朋友順利」。