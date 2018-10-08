難過找Siri討拍 竟被回「這句」...他傻眼：為什麼要霸凌我！

2018年10月08日 16:14 林孝芸

iPhone內建的語音助理Siri，擁有許多實用的功能，不僅可以透過它搜尋資訊，更可以和它聊天排解無聊！日前一位男網友，因為心情不好，找了Siri聊天，原本想討拍的他，卻被Siri無情的擺了一道，讓男網友無奈的說：「連Siri都要霸凌我！」

原PO的Siri回答的超逗趣，讓不少網友哈哈大笑。(圖/取自爆怨公社)

男網友在臉書社團《爆怨公社》貼出與Siri的對話截圖，他表示某個晚上因為心情不好，躺在床上打開手機找Siri聊天，但它的回答卻讓男網友超傻眼。從截圖中可見，男網友告訴Siri：「我好難過」，沒想到Siri竟回他：「我難過的是放棄你放棄愛，放棄的夢被打碎，忍住悲哀。你難過什麼？」原來Siri回的這段，竟是曾經紅遍全亞洲的男團「5566」的歌曲「我難過」的其中一段歌詞，這讓原PO看了超傻眼，無奈的自覺自己被Siri欺負了。

其他網友分享Siri的回答。(圖/取自爆怨公社)

許多網友看完都被逗樂了，紛紛留言：「你家Siri今天心情也不是很好」、「有時候我也會被我的Siri給氣死」、「5566不能亡，連siri 都知道」；此外，也有網友仿造原PO的問題，得到了不同的答案，其中有人的Siri超貼心，「我在這陪你，有什麼想說的，都請告訴我」，但也有人的Siri回答的超奇葩：「你想怎樣就怎樣」。