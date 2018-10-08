被40歲大媽叫阿姨！妹子曬正面照雪恥 網友一秒暴動

2018年10月08日 16:13 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

對台灣女人來說，年紀跟體重都是不能說的秘密，也相當忌諱，一名在超商工作的妹子因為背影，被一名40多歲的大媽叫「阿姨」，讓她玻璃心碎滿地，氣得上網討拍抱怨，被網友點名問題出在髮型，還笑虧她是「背影阿姨」；沒想到就在她曬出正面照後，風向立刻180度大轉變，不少人「一秒戀愛」，還大讚妹子腿超美！

原PO在臉書社團《爆怨公社》上傳數張背影照，好奇問道「我這背影像阿姨嗎？我竟然被一個阿姨看著我的背影叫阿姨！到底是看起來多老陳（成）啊！」不甘被叫老的她爆氣直呼「被阿姨叫阿姨真的有滿滿的怨恨跟不甘！心裡髒話已經多到不能再多了…」。

她強調，「被小孩叫阿姨我真的無所謂，只是我今天是被一個大概40歲的阿姨叫阿姨，我才會這麼生氣！」對此，不少網友直指「應該是髮型的關係吧（從背後看）」、「其實有沒有想過問題可能在頭髮長度呢？」，還有人封她為「背影阿姨」，甚至有人臭嘴說「比較像外勞版的打掃阿姨。」

事後妹子乾脆曬出正面照示人，沒想到網友風向大轉變，紛紛大讚「這個阿姨我可以」、「明明很少女」、「腿好美喔！」、「換穿個短裙就變辣手欸」。

被一名40多歲的大媽叫「阿姨」，妹子玻璃心碎滿地。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）

不甘被網友封為「背影阿姨」，妹子曬出長腿照讓網友一秒閉嘴。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）