捨不得花錢 卻拿2千給女兒：別餓著了...她鼻酸：這就是媽媽！

媽媽捨不得花錢，卻總是擔心孩子吃不飽穿不暖，想把最好的都給孩子。(示意圖/達志穎像)

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「世上只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」，這句歌詞想必大家都耳熟能詳，媽媽對孩子們的愛，是無私又不求回報的！一位來自單親家庭的女大生發文表示，她的媽媽經濟狀況不太好也很節儉，自己常常捨不得花錢，但卻在她離開前從前包裡拿出了2千元給她，要她不要餓到了，這讓女大生的心有點酸酸的，因為媽媽總是待她比待自己好。不少網友看完也紅了眼眶，紛紛留言：「這就是媽媽的愛啊...」。

捨不得花錢 卻拿2千給女兒：別餓著了...她鼻酸：這就是媽媽！ 女大生買給媽媽的環保飲料杯套。(圖/取自Dcard)

女大生在《Dcard》發文表示，上大學後的她很少回家，加上她是單親家庭又和爸爸住在一起。日前她終於有時間撥空和媽媽見面，「我媽媽經濟狀況不太好也很節儉，看到媽媽買了飲料還拿出711的咖啡環保提袋 ，開心跟我炫耀：『你看我特別留下來的，很方便吧！』」，這讓她想到了先前在逛一中街時，花了50元買了一個環保飲料提袋給媽媽，媽媽先是問了價錢，她據實以報之後，媽媽卻告訴她：「這個我都捨不得買」。

隨後，女大生要和媽媽分開前，媽媽從錢包裡拿出了2千塊給她，「(媽媽)要我不要餓到了還需要買什麼再告訴她，錢不夠了也可以跟她講她會幫我想辦法 ，這時候我的心就像岩漿在沸騰有一點酸也很想哭...」，因為這個舉動，讓她想起了媽媽的那句：「這個連我都捨不得買」。

捨不得花錢 卻拿2千給女兒：別餓著了...她鼻酸：這就是媽媽！ 許多網友看完都十分感動，直呼：「好想馬上抱抱媽媽！」(示意圖/達志影像)

此篇文章引起網友們的共鳴，不少人留言：「媽媽就是這樣，把最好的都給孩子」、「看完文章我也好想趕快抱抱我的媽媽！」、「妳也是很孝順的孩子，雖然爸媽離婚有點可惜，但至少還是見得到媽媽，妳也懂得去珍惜。」

文章來源：Dcard

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