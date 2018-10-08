「思念未婚妻！」癡情船員訴情話藏漂流瓶 遭肉搜結果超心碎

2018年10月08日 18:03 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

查蘭哲發現裡面是一張寫著中文字的紙條，他們將內容PO網請人翻譯，才知道是一名船員太思念未婚妻，寫下心裡的話。(圖/ 翻攝自臉書)

不久前澳洲昆士蘭一對情侶在聖靈群島發現一個漂流瓶，不知在海上漂多久瓶身長滿貝殼，他們打開後發現裡面是一張寫著中文的紙條，內容是一名船員太思念未婚妻，決定將想說的話寄託在信上；後來夫婦公開尋人，找到主人後才得知船員的未婚妻已另嫁他人，結局讓眾人超心碎。

綜合外媒報導，住在昆士蘭的麥納利(Daniel McNally)和女友查蘭哲(Kate Challenger)在8月8日於黃金海岸北部，靠近白天堂海灘船上，看到附近海面有一個漂流瓶載浮載沉，為了維持海洋乾淨，他們決定將它打撈起來；拿起漂流瓶發現瓶身都已長滿貝殼，但女友發現瓶子裡有一張紙條，內容是以中文書寫，所以他們便把文字拍下PO到臉書，徵求網友翻譯。

麥納利和女友查蘭哲在海上發現一個漂流瓶。(圖/ 翻攝自臉書)

後來有網友幫忙翻譯漂流瓶的紙條，原來是一名船員訂婚沒多久，但得出海到印度洋上航行，因為太思念未婚妻，心中覺得十分對不起她，便寫下想對她說的話，「希望我回去以後，能跟晨靜和和美美，長長久久，其實呢，瓶子在海中，也不奢侈有人能撿到打開，只是求一個心裡的安慰」。

查蘭哲覺得這張紙條太感人，一定要讓這名船員的未婚妻知道，原來她的未婚夫有多愛她，後來她靠著朋友的幫忙，讓這張紙條在大陸各大社群平台瘋傳，短時間就超過1500萬人注意到這個訊息，甚至有人跳出來說自己是船員的朋友；不過，自稱是船員的好友告訴查蘭哲，船員和他的未婚妻最後沒有共結連理，女方也另嫁他人，已經有自己的家庭。

查蘭哲她們將紙條翻譯後，請朋友分享到各大社群，希望能找到這對情侶，但結果才知道兩人沒有在一起，女方也另嫁他人。(圖/ 翻攝自臉書)

後來查蘭哲也表示，該名船員知道前未婚妻已經家庭，希望兩人的身分不會被認出來，深怕會影響女方現在的家庭，讓她不捨地說，「他真的是個很棒的男人」，她最後希望船員之後能遇到一名好女孩，一起過著幸福快樂的日子。